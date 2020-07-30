行政院農委會推蜂農產銷履歷認證，第一批通過的14名蜂農，有9名是台南楠西養蜂產銷班三班的班員，其中推手就是班長蔡勝峰。

原在台南開餐廳的莊朝強，因父親生病回鄉幫忙種芒果，但入不敷出，只好向親戚學養蜂，從一路碰壁摸索，到2012首次參賽就得獎，他覺得養蜂不能單打獨鬥，邀志同道合青農成立新的產銷班，多年來互相交流成績斐然，班裡今年有6人獲台南市蜂蜜評鑑頭獎及特優，3人得全國蜂蜜評鑑特等獎。

台南市長黃偉哲表示，取得產銷履歷的蜂農都要完成養蜂事實登錄作業，並循蜂蜜生產的各階段作業標準流程，經過驗證機構嚴謹稽核程序與審查機制，確保蜂產品的品質安全及可追溯性。

消費者購買前只要掃描產銷履歷標章上的QR Code，就可以查詢到該瓶蜂蜜的逐筆生產紀錄，從蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝，一直到流通銷售的每一階段都可查詢。

台南市農業局長謝耀清表示，楠西區養蜂產銷班第3班在班長蔡勝峰努力領導下，該班班員莊朝強、胡駿筌、邱品嘉、羅元澤、田宗益、王川華於本年度蜂蜜評鑑分別獲得特等獎5人及頭等獎1人，本年度評鑑特等獎7人該班班員已獲5人實屬不易，其中莊朝強更是拔得頭籌。

而蔡勝峰班長本人亦於本年度全國蜂蜜評鑑中獲得特等獎的殊榮，從評鑑中即能看出該班班員們的努力，加上積極爭取產銷履歷功不可沒。

蜂蜜是屬於高價位的產品，也是國人愛用的產品之一，在現今競爭激烈的消費市場裡，楠西區養蜂產銷班第3班的班員們秉持讓國人能購買安心食用好蜜的理念，積極努力取得產銷履歷認證，讓消費者在選購蜂蜜時，可利用資訊公開可追溯特性認識該產品，並選擇更有保障與安全且優質的蜂蜜。

(中時 )