香港昨日針對違反《香港國安法》人士進行逮捕行動，警方表示，29日下午在屯門沙田等多區發起行動，一共逮補3男1女，年齡介於16歲至21歲之間，相關人士皆涉嫌違反《香港國安法》。這次搜捕行動是《香港國安法》生效以來，港警首次主動拘捕涉嫌違法的人士。

香港警務處國家安全處高級警司李桂華表示，29日下午於屯門沙田等多個區發起行動，拘捕3男1女，年齡介於16歲至21歲，遭逮補人士涉嫌違反香港國安法第二十條和第二十一條。

李桂華指出，調查後發現，近期有組織在網上宣布有關涉及「香港獨立」的訊息，該組織也有設立相關綱領，其中包含宣稱建立「香港共和國」以及不設限的進行抗爭，另外也稱將團結「獨立派」採取行動。除了綱領之外，還有宣言鼓勵他人加入該組織。

李桂華表示，該團體發表言論是在《香港國安法》生效後才發生，他強調《香港國安法》是不溯及既往。且根據普通法的原則，只要做出一種宣示就是煽動的行為。他又表示，此次行動與其他組織無關，起獲的證物包括電話、電腦及文件檔案，都還在整理當中。

(中時 )