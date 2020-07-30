雞排妹（鄭家純）談話風格辛辣、有話直說，不諱言談論性愛話題的雞排妹，卻傳出她語出驚人吐「50人斬」，此話一出引發熱議，對此，雞排妹也在頻道的影片中還原始末，雞排妹更不禁感嘆，外界把她想成私生活超級亂。

雞排妹在Youtub影片中還原始末，表示當時是她上通告時，主題要回應網友的提問，其中一題就是「自爆和50人發生過關係，那現在有百人斬了嗎？」她認為這些都是網友的無聊提問，也強調：「自爆和50人發生關係，我從來都沒有講」。

雞排妹進一步提到，某次她訪問網紅「志祺七七」時，他自爆他的性經驗沒有外界想的那麼少，雞排妹就反問「那你有超過50人嗎？」志棋七七回答沒有，而雞排妹接著說：「我想以現在的風氣，沒有超過50個也不算真的到很多啦」。

雞排妹無奈嘆，這段對話卻被歪樓傳成「我跟50個人發生過關係」，讓她傻眼又無言，雞排妹不禁感嘆：「已經把我想定成是一個私生活超級亂，把整個地球打過一遍」，讓她無奈又震驚。

面對酸民、騷擾我的人，我有話想說...

(中時新聞網)