美聯準會主席的維持利率政策，推進華爾街昨夜全面收紅，那指更高漲1.4%，為週四亞洲主要股市造好。

周四香港恆生指數高開96點，隨後擴大為上漲123點或+0.5%，為25006點。國企股(H股)上漲22.7點或+0.22%，為10207點。

騰訊和阿里巴巴分別高開1%和1.2%，美團則低開0.4%。

醫療保健服務為目前領漲最多板塊，上漲3.0%。石四藥集團上漲7.1%，暫報5.28港元，藥明生物、阿里健康、聯邦製藥皆上漲。康希諾繼昨日一度暴漲12%，上午續大漲9.1%，暫報268港元。康希諾將在上海科創板上市，據市場初步詢價，發行價約在每股209.71人民幣。

中國聖牧因蒙牛乳業入主為第一大股東，昨日暴漲，今日再高開9%，隨後出現賣壓，小跌1.1%。

市場人士分析，近期南下資金持續流入港股，主要為逢低買進在港股估值相對於A股較低的中資股，特別是一些大型科技股陸續赴港股上市之際。

(時報資訊)