今年受到新冠疫情影響，點燃居家健身熱潮，一併推升家用健身產品需求火熱，像是國內力山(1515)、岱宇(1598)接單暢旺，業績長紅。而2018年開始切入北美新創健身器材公司供應鏈的聯德控股-KY(4912)第2季已經被客戶追單，7月的出貨量與年初相比，大幅增加3倍之多，今年出貨金額上看10億元，較去年全年出貨金額2億元呈現數倍成長，而健身器材毛利率又遠高於公司整體20.45％的平均毛利率，將有效提高公司下半年的獲利動能。

今年新冠疫情造全球封城，經濟活動停擺，健身房被迫關閉，民眾只好在家自主訓練，使得家用運動健身器材銷售供不應求。聯德-KY在2018年接觸這家美系運動器材客戶，獨家出貨機構件組裝業務，原本預期2019年出貨1萬台，不過，因客戶為了更貼近居家環境需求，大幅修改規格，使得2019年出貨不如預期。

但今年疫情讓公司出貨在第2季開始放量，運動器材產能已經滿載，目前增加平鎮廠投入生產，以滿足客戶需求，預估今年出貨量上看2萬台。該美系客戶目前還僅銷售舊金山及紐約兩個地區，就已經出現缺貨，接下來要銷售全美地區以及明後年開始打入國際市場，聯德-KY又是獨家供應商，可預見接下來供需吃緊的情況將會持續。聯德-KY也持續尋找廠房設立組裝線，除了緩解現階段供需狀況，並因應未來成長訂單。

聯德-KY今年第1季營收8.77億元，年減18.2％，但產品組合佳，毛利率25.2％，優於去年同期19.55％，稅後淨利0.4億元，僅略低於去年同期0.43億元，每股盈餘0.83元。4、5月雖仍受疫情壓抑，且汽車類產品衰退，但運動器材及伺服器相關產品營收爬升，第2季營收近12億元，超越去年第2季10.14億元，若未受匯率太大影響，單季獲利也可超過去年同期。今年公司努力提升毛利及控管費用，法人推估上半年每股盈餘也有望超過去年同期的2.02元。

(時報資訊)