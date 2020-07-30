偷拍狼、色狼似乎清一色是男的？一名網友在PTT發文質疑：「女生捷運偷拍可以很大方承認？」，他表示現在這個社會男女不平等是事實，尤其女生只要「正一點身材好一點」，社會的待遇完全不一樣，而像他這樣的肥宅，搭捷運手扶梯時，因為手上拿著手機，剛好對著前面正妹的裙底，就被當成偷拍狼，警察到場要求他拿出手機檢查，不配合就帶回警局，再加一條妨礙公務，萬般無奈下只好拿出手機給眾人看。

這名網友在PTT發文表示，幾年前曾在搭手扶梯時，因為在等一個重要的電話，所以將手機拿在手上，沒想到突然被後面一個帥哥握住手，說他在偷拍前面正妹的裙底。

原PO慌張解釋自己手機是黑的，沒有在偷拍，但當然不被相信，正妹和正義哥堅持要他交出手機檢查。

後來保全和警察都來了，警察表示手機拿出來大家看看，沒有的話就可以走啦，不用浪費大家時間；更指原PO是現行犯，不然就逮捕回警察局，一樣可以檢查你的手機，加辦一條妨害公務。

原PO萬般無奈只好拿出手機給他們看，眾人看完還一副「你早點拿出來就好阿，浪費大家時間的表情」，一句道歉也沒有就各自離開，讓原PO忍不住感嘆「男女在這個女權的時代，根本不可能平等」。

鄉民們紛紛回應：「完美詮釋了 人帥沒煩惱 人醜性騷擾」、「看來是臉的問題 對不起台女們我不該捷運上拿著手機」、「原PO辛苦了 當初應該提告那兩個人和警察的」、「警察在唬你啦，又還沒立案怎麼有權力檢查你手機，頂多就跟他們一起去警局泡茶啊」。

不過原PO在回應鄉民留言時也坦承，當時因為「我把手機放在手上，雙手交叉在鼠蹊部這個位置，女生大概距離我有三格手扶梯，她穿的是很短的膝上牛仔短裙，我從一樓一直跟到三樓然後被說偷拍，直到現在我都不知道這個要怎麼主張自己是無辜的」。

(中時新聞網)