台大前哲學系教授王曉波今（30）日凌晨在家中辭世，享壽77歲。有台大教授表示同志愈來愈少，「無比感傷！」王曉波是1943年在江西省鉛山縣出生，曾任教台灣大學哲學系、中國文化大學哲學系，主要研究中國哲學及臺灣史。他也是海峽評論出版社創辦人。

王曉波1943年出生於大陸江西，母親犧牲於國民黨政府「白色恐怖」，父親曾遭國民黨政府關押，王曉波本人則是1970年代「台大哲學系事件」受害者。

黨外時期，王曉波參與《大學雜誌》與《夏潮》雜誌等，致力於台灣民主運動，並曾參與胡秋原主持的《中華雜誌》，為中國再統一奔走，後與已故作家陳映真等人籌組成立中國統一聯盟，曾任副主席。

王曉波以中華民國憲法立場，長期反對李登輝時期以來教科書「皇民化」與「去中國化」，並在馬英九執政期間主持「課綱微調小組」。大陸媒體曾以封面故事，稱王曉波是「台灣統派一面旗幟」。

(中時新聞網)