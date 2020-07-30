我國自6月17日起開放境外生逐步回台，但根據教育部統計，至7月29日止，審查通過1556人返台，但真正入境的境外生僅842人，還有2.6萬名舊生與1.6萬名新生無法返台，被質疑作業速度慢。銘傳大學國際交流處長劉廣華表示，就學校端來說，受行政流程繁瑣與校內檢疫宿舍、校外檢疫旅館收費太貴等條件影響，學生回國意願不高，如今返台境外生僅1.6％，「不知明年還能剩多少人？台灣各大學推動多年的國際教育經此一『疫』，不知還能留下多少元氣？」

教育部長潘文忠周三表示，由於國際疫情嚴峻，加上航班大減，所以不會以開學做為境外生返台的臨界點；而如果境外生在開學前回不來，將會採「安心就學」方案讓境外生的學業不會中斷。

「看來，境外生在109學年度9月14日開學前是回不來了」，劉廣華在臉書發文提到，目前等著進來的新、舊境外生人數總計有4萬多人，而迄今真正入境的僅700人左右。簡而言之，大概就是1.6％的境外生已經回來。

劉廣華也說，政府雖承諾會讓境外生陸續返台，「其實障礙還不少」，主要是境外生申請返、來台的程序頗耗時間，得先要由學校呈報教育部該校的境外生錄取名單，教育部核准名單後再轉發外館，才能讓境外生據以申請簽證；獲得簽證之後，還要向學校回報簽證、護照、航班、檢疫旅館等資料，而學校還要再報教育部核准之後，才能發給學生入境許可，再持以登機，「這過程大概2-3周跑不掉，要看簽證取得的時間而定。」

除了行政流程曠日廢時，劉廣華也說，「再是檢疫旅館14天所造成的財務負擔」。雖說有些學校已申請檢疫宿舍通過，但間數有限，絕對容納不了4萬人；況且開學在即，境外生也不見得住得到。

劉廣華反問：「試想，多數學校109學年度大概在9月14日開學，9月7日前就要讓正常住宿生進住，前推3天的清潔消毒，再前推14天防疫隔離期；這樣大約在8月21日之後就無法接受境外生進住檢疫。」

目前已時值7月底，劉廣華指出，「滿打滿算就剩20天左右，可以讓境外生完成所有的程序，才來得及進住檢疫宿舍。顯然，多數有意返、來台的境外生，都只能再花3-5萬去搶同樣數量有限的防疫旅館了」，而這不免會影響到境外生返、來台的意願。

劉廣華也說，應屆畢業生除非因為實習、補修學分、有意留台工作、或其他私人原因，否則返台意願不高；在108學年度時一年級的境外生，因為只在台灣待了半年，很可能一下轉念就換個國家或地區重來。109年度新生更是如此；橫豎開學前進不了台灣，那就乾脆留在家鄉或轉到其他國家，再不然就延一年，明年再說。真正會回來的，應該是108學年度時是二、三年級的學生；「頭都洗下去了，只有耐心排隊等輪到回來的梯次。」

劉廣華提到，台灣大概從2004年開始推動大學國際教育，16年有成，108學年度的境外生高達13萬餘人。「經過這次事件，這樣七折八扣下來，不知明年還能剩多少人？」

劉廣華說，他想到大陸的一句順口溜：｢辛辛苦苦幾十年，一切回到解放前」；這帶有點諷刺意味，意指辛苦半天卻費力氣，徒勞無功。「台灣各大學推動多年的國際教育經此一｢疫」，不知還能留下多少元氣？」

(旺報 )