台南市一位方姓男子因過去有家暴傾向，法院已對其女友姿姿（化名）施以保護令，但方男仍無視禁令對姿姿動手動腳，他不只強行將她內褲脫去，還將手指伸入陰道中揚言要刮花她！隨後再拿水果刀柄往其下體插。隔月又再度持刀狂捅姿姿導致其重傷，法院判處有期徒刑合併執行10年6個月。高院於6月18日駁回方男上訴，維持原判。

據判決書指出，方男與姿姿原為男女朋友關係，姿姿育有2子，但因方男有暴力傾向，法院已向對女方核發保護令。未料，2018年10月方男不僅無視保護令擅闖姿姿家中，女方請他離開，他卻懷疑是姿姿已有新歡，氣急攻心便對其拳打腳踢，還粗魯脫下她的內褲，將手指伸入陰道欲用指甲刮傷，更口出狂言：「我要把你挖壞！只有我能用」

誇張行徑還在後頭，姿姿拿起水果刀自衛，不料刀刃與刀柄卻分離，刀柄被方男撿起後，他竟然還朝女方下體猛插，造成她陰道內多處挫傷，下體劇烈疼痛。事隔一個月又再度找上門，方男更拿水果刀往姿姿身上狂砍，傷口遍及全身，姿姿趕緊打電話給姊姊求援，警方到場後方男竟還拿刀自殘，所幸兩人送醫後皆無生命大礙。

高院台南分院審理後，認為方男事後仍不認罪並試圖卸責，更未能與姿姿達成和解，方男行為造成姿姿身心嚴重受創，衡量其狀況後，依強制性交部分量刑4年6個月；殺人未遂量刑8年，合併執行有期徒刑10年6個月。高院於6月18日駁回方男上訴，維持原判，全案可上訴。

(中時新聞網)