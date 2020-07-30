中國發改委副主任寧吉喆日前表示，2020年1月，中美歷經13輪高級別磋商後終於達成第一階段貿易協議，體現中美經貿合作互利共贏的本質。自協議簽署以來，中方有關部門為推動擴大貿易協議的落實做了大量工作。

新浪財經30日報導，寧吉喆於7月20日晚間與美中貿易全國委員會（USCBC）會長艾倫（Craig Allen）和會員企業代表舉行視訊座談會。思科、聯邦快遞、華納兄弟、通用汽車等企業代表均與會。

寧吉喆在會中表示，在這些政策作用下，擴大自美國進口取得積極進展。同時，受到新冠肺炎疫情、市場供需不旺、以及美國對部份商品出口管制影響，一些商品和服務進口速度偏慢，希望雙方企業共同努力、克服困難，進一步擴大互利合作。

寧吉喆指出，儘管疫情對跨國投資也帶來巨大衝擊，中美雙向投資依然保持一定規模。2020年以來，中國繼續主動擴大開放：「外商投資法」及其實施條例正式施行、推出2020年版負面清單，並啟動鼓勵外商投資產業目錄修訂工作。

寧吉喆強調，中國市場潛力巨大、營商環境持續改善，開放的大門也會越開越大，歡迎美資企業繼續擴大在中國投資，分享中國的發展機遇，實現互利合作。

(工商 )