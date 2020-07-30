國泰房地產指數今（30）日上午出爐！房市儼然在第2季已狠甩疫情的衝擊，全台房市呈現價量俱漲的多頭格局，其中台中、台南、高雄最強勁，房價已漲破上波高點。

今天最新公布的2020年第2季國泰全國房地產指數，結果顯示，相較上一季價量俱漲，相較去年同季價漲量穩。

調查指出，第2季開價，呈中幅上漲，議價率維持穩定，成交價大幅上漲；推案金額大幅增加、推案戶數維持穩定、銷售率及成交戶數皆小幅增加。

國泰房地產指數指出，國內房市短期在自住需求強勁及全球資金充沛的情況下，幾乎未受新冠肺炎(COVID-19)及全球經濟發展低迷影響，本季價量表現亮麗；惟中長期應考量全球政治經濟的局勢及國內各產業的消長，對房地產市場所帶來的正負面影響，應綜合審慎因應。

進一步觀察各地區表現，相較去年同季，本季成交價除台北因推案區位影響下修外，其餘地區均上漲。

在成交量方面，新竹增加，台北、新北、桃園及台南盤整，台中及高雄減少。

從四季移動趨勢來看，本波較上波成交價，台北、新北、桃園、新竹較接近波段高點，台中、台南、高雄較上波為高；但成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區仍在高檔。

綜合本季房市，價格持續上漲，成交量較去年同季微幅下滑，新北、桃園、新竹、台中、台南五區熱絡，台北溫和、高雄呈現量縮表現但價格仍有支撐。

此次調查，新推個案數共253 件，推案戶數計有22,381 戶。總推案金額為3,827 億元，較上季及去年同季上升；主力總價為1,709萬元，較上季及去年同季均上升；其中大廈類型推案者佔78%。

國泰房地產指數顯示，全台可能成交價大幅上漲，台中市上漲最多，各地區可能成交價相較上一季大幅上漲，除新北下跌外，其餘地區均持穩或上漲；其中台中上漲24.14％最多。

(工商 )