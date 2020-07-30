我國律師考試制度，過去參加第二試考生，成績排名在應試考生前33％即可通過考試，錄取率約10％，不過，2018年制定全球首創的「400分門檻」，錄取率逐年下降，甚至有考生總分高於標準，卻因未達400分門檻而落榜，實質影響462位考生權益，民進黨立委高嘉瑜今召開記者會，呼籲考選部應全面檢視現行制度，廢除400分門檻，讓律師考試制度更公平。

考選部2018年起，新增第二試憲法與行政法等四大核心領域科目分數合計要超過400分的門檻。新制實施2年來，實質影響462名考生的權益，成為考生最沉重的枷鎖與拖累；高嘉瑜辦公室接獲多位考生陳情，其中有位考生的總分數高於及格標準17.5分，卻因為專業科目399分，以1分差未達門檻落。

據統計，申論題兩閱分數差異質為4.49至8.33分，考生準備一年多來努力恐受到閱卷委員因素而影響。高嘉瑜指出，考選部公布的評析報告中，按照閱卷老師的主觀因素可能會有高達37分的分數差異，考生是否錄取的關鍵竟然是閱卷老師，對於此制度是否能篩檢出素質好的律師抱持高度懷疑。

律師考試改革陣線副召湯竣羽表示，律師考試是必要的資格考，身為一名考生並不是要反對考試，而是希望追求公平合理的考試制度，也希望透過放寬核心領域的標準，讓考生能在證券交易法、公司法等領域有更多元的發展。

考選部負責律師考試的科長王睿君表示，會持續蒐集各界對律師考試的意見，並研議更好的考試制度；對於為何制定400分標準，王睿君未予以回應。

高嘉瑜認為，連考選部都說不出訂標準的理由，希望政府不要用不公平的制度來打擊考生。

(中時 )