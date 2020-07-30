高齡98歲的前總統李登輝今年2月8日喝牛奶嗆到，肺部浸潤，住進台北榮總醫院；前晚傳出狀況不穩定，北榮出面說明表示，李登輝身體狀況雖不理想，但仍然還在治療中。談起李登輝，資深媒體人趙少康在其所主持的節目評價李的功與過，直言李最大罪過就是搞垮國民黨。

趙少康在網路政論節目《趙少康×尹乃菁觀點》上表示，國民黨是被李登輝搞垮的，沒有李登輝國民黨不會被搞垮。而且他認為，李登輝是有意搞垮國民黨，因為李認為國民黨是外來政權。

趙少康更表示，李登輝是一個很深沉很厲害的人，而且不躁進，從李登輝拔除前行政院長李煥和郝柏村就可看出。當初李煥握有黨權，所以李登輝就找李煥當行政院長，讓李煥脫離原本的基地；而郝柏村握有軍權，李登輝就讓郝柏村先當國防部長，再當行政院長，成功消除郝柏村在軍中影響力。

趙少康直言，將欲取之，必先予之，等到他們脫離了權力所在，再一個個換掉，這一點李登輝很厲害，因為這是非常不容易做到。

至於如何評價李登輝？趙少康坦言，李登輝最重要的就是第一個「台灣人」的總統。當然外界有人評價李登輝是民主先生和對國會全面改選的貢獻，但他認為那是因為時間也是到了，不可能永遠都是那些老立委當下去，不要說民間反對，連當時國民黨內部也是反對，改選是時勢所趨，很多力量在背後推動所致。

趙少康再強調，若硬要講李登輝的功，就是國會的現代化以及總統改成民選，但總統改成民選，也不見得就是民主。民主跟總統直不直選並沒有直接關連，有些國家間接選舉也未必不是不民主，而且現在（台灣）還選得一塌糊塗，本來台灣制度篇內閣制精神，結果現在搞得四不像。不過，全民健保的確可算是李登輝任內的政績。

但趙少康也表示，李登輝把國民黨搞垮是個罪過，還有李挑起省籍的對立。李登輝因過去的背景可能讓李恨國民黨、恨外省人，但當到總統的位置，李就應該設法去弭平社會裂痕，而不是設法搞對立。

趙少康更指出，當初前總統蔣經國是地方派系和中央執政劃分的很清楚，就是地方勢力可以去選議員、鄉鎮長甚至縣市長，但不要到中央來，中央就靠一批老立委和選拔清廉能幹的官員來治理。可是李登輝上任，為了延伸自己的勢力，將地方勢力引入中央，所以國民黨的黑金政治從此開始。

(中時新聞網)