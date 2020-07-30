面對31日NBA復賽的兩場開幕戰，都有可能出現兩隊球員與教練在演奏國歌期間單膝下跪抗議場面，根據《紐約時報》資深記者史坦30日報導，NBA總裁席爾佛看來已經做好心理準備，更強調他會尊重和平抗議，且理解當前屬於非常時期。

「在前總裁史騰之前，NBA在這方面就有規定(1981年國歌條款)，那就是演奏國歌的時候必須站立，」席爾佛說，「我已經不只一次說過，我尊重和平抗議，我不確定明晚會發生什麼事，我們屆時會給出回應，但我理解現在是非常時期。」

畢竟目前如同箭在弦上，不僅快艇總教練瑞弗斯公開放話明天全隊將會單膝下跪抗議，鵜鶘、湖人與快艇3支明天也會出賽的球隊，也都私下開會討論打算比照辦理，隨著席爾佛如此公開發言，代表他已經默認單膝下跪屬於和平抗議範圍。

席爾佛也提到假如奧蘭多隔離賽區爆發大規模新冠疫情，NBA將會馬上停賽的堅定立場，「如果我們發現隔離園區內疫情延燒，而不是只有出現需要隔離的個案，那我們將完全停止整個聯賽。」看來NBA這場豪賭，就連骰子都拋出去了！

(中時 )