美國聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）提出《防止台灣遭侵略法案》。國民黨立委馬文君認為這項提案「對台沒有絕對的安全保證」，馬文君也指出，美國總統川普2018、2019年也簽署《台灣旅行法》與《國防授權法》，至今尚未見到突破性的台美高層官員互訪，美國對台灣的支持與承諾，仍然「口惠實不至」。

馬文君指出，2018年3月美國總統川普簽署了《台灣旅行法》，解禁台美高層官員互訪；2019年12月，川普又簽署了《國防授權法》，旨在強化台美軍事交流。當時也都曾引起部分輿論歡欣鼓舞，但至今尚未見到突破性的台美高層官員互訪，軍事交流亦然。即便有這兩部法案的授權，美國對台灣的支持與承諾，仍然「口惠實不至」。

馬文君表示，新冠疫情期間，川普政府與WHO「撕破臉」，多次公開發言，藉台灣攻擊WHO與大陸，但到了攤牌的時刻，美國就連正式提案要求邀請台灣加入WHA，都未參與。

因此，馬文君認為，《防止台灣遭侵略法案》又是一部新的所謂「挺台」法案，文君歡迎任何對台灣友善的舉動，但法案未來是否通過？具體怎麼執行？恐怕還得納入美國總統大選的變數，現階段寧可審慎。畢竟台灣夾在中美「兩大之間難為小」，實在沒有一面倒「押寶」，躁動的本錢。

(中時 )