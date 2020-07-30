新北市長侯友宜確定在8月1日南下輔選國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，侯友宜上午受訪指出，當天晚上會南下高雄，希望李眉蓁認真努力並勇於承擔，為高雄多做事；侯指出，選舉關鍵是候選人本身，要把對高雄市未來願景告訴高雄市民，把政見提出來，他會全力為她加油打氣。

李眉蓁競選總部今宣布，侯友宜將於8月1日赴高雄為李眉蓁鼓勵打氣，並且陪同夜巿掃街。

侯友宜說，他31日下班後將率領市府團隊到貢寮福容飯店開會，除了討論市政議題，也希望能增加地方飯店住宿率，協助業者促進經濟，會議到8月1日中午，下午就會前往高雄。

被問到這次下去輔選，是否就是要為論文風波後的李眉蓁加油打氣，侯友宜說，在誠心誠意認錯並對外界說明後，相信面對最艱困選戰，還是要給李眉蓁加油打氣，希望她永不放棄，全力以赴，努力衝刺，拚到最後一刻。

是否會傳授選舉撇步給李眉蓁，侯友宜強調，身為加油打氣者，尊重候選人看法，他認為，選舉關鍵還是候選人本身，候選人要對高雄市提出未來願景，並且讓高雄市民了解，努力傳達願意為高雄做那些事，高雄可以成就哪些事，才是最重要的。

(中時 )