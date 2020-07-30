公視董事會通過「109年發展國際傳播數位計畫」前導專案，結果造成軒然大波，批評恐變成「大外宣」打手，文化部也突發聲明宣布終止國際影音平台委託案，將徵詢各界意見尋求最佳執行方式。但爭議未平息，前藍委陳學聖則是在臉書砲轟，公視4年58億怎麼來的？文化部長李永得6月20日承諾爭取預算，「結果不到一個月，文化部就爆出一個4年58億的大計劃大預算，這不是一個『扯』字可以形容，真的是浮濫到極點」。

陳學聖昨(29日)在臉書寫下，雖然文化部發新聞稿，終止和公視「大外宣計劃」，但從公視總經理曹文傑先前的談話，會發現政府是怎麼在濫發錢的！據曹文傑對外表示，「文化部長李永得六月廿日造訪公視之後，公視送此一計畫的雛型到文化部，李永得跟影視司司長等人開會討論後，承諾爭取預算」。

陳學聖批評，結果不到一個月，文化部就爆出一個4年58億的大計劃大預算，這不是一個「扯」字可以形容，「真的是浮濫到極點！分明就是在掏空國庫！有哪個企業隨手一揮，就可以一個月內搞出一個4年58億的大計劃？真的很想問問老同事、文化部長李永得夫人邱議瑩，這種預算編法，立法院可以通過嗎？」

最後，陳學聖也轟，以前在立法院時，最常聽行政院部會說，要回去先「框」預算，就是把預算額度先爭取保留下來，「看到李永得這樣『框』預算，真的嘆為觀止，這不叫「框」，而是在『匡』騙人民，不是嗎？」

(中時新聞網)