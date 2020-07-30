雃博(4106)今日除息，開盤參考價31.6元，多頭挾著呼吸器打世界盃，專案製造獲TFDA許可，股價跳空開高後，直衝漲停板34.75元，完美填息，至10點10分買單超過3400張排隊搶著要買。

雃博是以符合美國FDA 510(k)醫材許可、CE歐洲合格認證、國內查驗登記的陽壓呼吸器(CPAP)產品為核心，搭組新型呼吸管路設計，包含非通氣面罩、高效能過濾細菌病毒的過濾器，來提供呼吸衰竭或呼吸功能不全患者的呼吸支持。

雃博新型冠狀病毒疫情緊急使用的呼吸器獲食藥署專案製造許可，可望推動南美洲國家的出貨，並準備投入印度及東南亞各國的防疫，在全球恐迎來第二波疫情之際，公司已準備就緒協助全球防疫。

雃博呼吸器產品已在第二季成功銷售至許多疫情嚴重地區。南美洲疫情加速成長，情勢非常險峻，有許多客戶提出諮詢下單意向，雃博目前積極推動產品專案，希望能成為緩解客戶疫情的即時雨，然而，非FDA、CE廣泛應用的東南亞發展中地區，產品母國的取證能更有效地輔助國外客戶取得進口販售許可、提升出貨速度。

(時報資訊)