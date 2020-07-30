美股消息面：

1.美國聯準會宣布維持基準利率不變，此決議符合市場普遍預期，市場認為聯準會會後聲明與主席鮑爾在會後的發言「鴿味」十足，周三尾盤美元指數跌0.23%，報93.47，盤中一度跌至93.17，創2018年6月來新低。

2.美國上周原油庫存創下7個月來最大跌幅，為油價帶來提振，但全球新冠肺炎疫情持續升高，不利於經濟與原油需求前景，使油價漲幅受抑。周三紐約期油收漲23美分或0.6%，為每桶41.27美元。倫敦布蘭特期油收漲53美分或1.2%，為每桶43.75美元。美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少1060萬桶，創下去年12月來最大減幅。

3.受惠於避險需求與弱勢美元，周三紐約8月期金上漲8.8美元或0.5%，收在每盎司報1953.40美元，再創歷史新高價。隨後聯準會結束為期兩天的會議，會後重申將維持超低利率不變，並將動用所有工具支持經濟，紐約期金在電子盤進一步升至1956.4美元。

(時報資訊)