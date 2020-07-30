美國新冠肺炎死亡病例在周三晚間已經突破15萬人，白宮防治新冠肺炎疫情特別小組表示，目前21個州已經成為「紅區」（red zone）。

根據最新統計，全球新冠肺炎確診數達到1680萬人，累計死亡病例達66萬2,297人。美國累計確診人數超過439萬人。

美國周三新增1,461起死亡病例，創下5月27日來單日新高記錄，過去11天美國的單日新增死亡病例都超過1萬人，全美新冠肺炎死亡數已連續3周增加。稍早前，聯準會在會後聲明及主席鮑爾在會後記者會上一再重申，美國經濟前景將取決於疫情發展。隨著疫情持續升高，這個全球最大經濟體的經濟前景已蒙上陰影。

白宮防疫小組在最新的報告中指出，阿拉巴馬、亞利桑那、阿肯色、加州、佛羅里達、喬治亞、愛達荷、愛荷華、堪薩斯、路易斯安那、密西西比、密蘇里、內華達、北卡羅萊納、北達科他、奧克拉荷馬、南卡羅來納、田納西、德州、猶他與威斯康辛，以上21州最近7天內每10萬人即有超過100個新增病例。

該報告建議這些州繼續或開始實施戴口罩的強制措施、關閉酒吧等無法維持社交距離與無法戴口罩的場域、限制群聚人數，以及擴大病毒檢測及加強感染追蹤與隔離等，這些都是公衛專家一直呼籲的防疫必要作為。

近來美國公衛專家要求政府收緊防疫措施的呼聲越來越高，明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任Dr. Michael Osterholm一再重申美國必須關閉並重新開始。

美國公共利益研究集團（Public Interest Research Group）表示，上周已提交給美國總統川普與各州州長的「致美國領導人」公開信，目前已經獲得超過1000位公衛專業人員簽署。

該組織表示，我們必須聽取這些專家從3月美國爆發疫情以來就一直提倡的建議，待在家、擴大檢測和追蹤，並確保所有必要經濟活動的工作人員擁有個人防護設備。專家們認為最起碼應該發布室內戴口罩的聯邦命令，並感嘆這個議題已經淪為政治化操作。

(時報資訊)