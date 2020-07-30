在經濟率先復甦和資金熱潮加持下，A股第二季表現完美逆轉勝。摩根投信分析，在陸股這波火爆行情背後，國際指數公司持續提升A股權重功不可沒，當前A股不僅有基本面和資金面支持，又提供豐富的投資題材，且估值仍低於2017年水準下，中長線投資價值浮現。

根據Lipper統計顯示，境內外42檔中國股票基金第二季的平均績效達16.09%，但其中績效前十強的中國基金單季報酬率全數超過20%，明顯勝過滬深300指數逾12%的漲勢。

摩根中國A股基金產品經理張致寧表示，接棒MSCI指數去年把中國A股納入因子從5%提高至20%，富時羅素於今年6月也宣布把A股納入因子從17.5%提升至25%，並評估9月再提高比重；而標準普爾道瓊全球指數體系中的A股納入比例有25%，隨著國際指數公司近年陸續提升A股權重，來自海外的全球資金將更密切關注中國，預期未來全球資金對A股的黏著度將進一步攀升。

就價值面來看，張致寧指出，滬深300指數預測本益比雖由3月份10倍低點，攀升至當前的14倍左右，高於過去10年的均值，但仍低於MSCI全球指數與2015年股市20倍本益比水準，加上目前經濟體質又跟2015年的內外部環境大相逕庭，陸股向上補漲空間值得期待，估值便宜可望為陸股提供支撐。

(時報資訊)