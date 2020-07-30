因中國鋼廠需求量回升力道強勁，推動煉鋼原料買賣，使周三國際鐵礦石價格走揚；有分析報告指出，用高爐生產的鋼廠仍有利可圖，因此需求不會明顯下降，另外就算整體鐵礦石庫存尚多，但主流鐵礦石的庫存持續下降。

英澳礦業公司力拓(Rio Tinto)周三公佈，因鐵礦石價格堅挺和產量提高，加上中國在疫情後恢復對煉鋼原料的需求，使上半年鐵礦石利潤優於預期，此消息有望支撐國際鐵礦石價格。

周三(29日)報價，62%國際鐵礦石價漲2.85美元，報每公噸110.9美元；65%國際鐵礦石價漲2美元，報每公噸121美元；58%國際鐵礦石價漲2.85美元，報每公噸100.5美元。

連期交所9月交割鐵礦石期貨收高2.3％，至每噸842元人民幣（120.25美元），焦煤持平，報每噸1,221元，焦炭上漲0.5％至每噸1,979元人民幣；上海期交所10月交割的螺紋鋼價格上漲0.7％，至每噸3,766元人民幣，熱軋卷上漲0.6％至每噸3,788元人民幣，不銹鋼微跌0.04％。(商品行情網)

(時報資訊)