據住展雜誌統計，今年截至7月20日為止，北台灣完銷建案數量已達69個，預估今年全年完銷建案數量將可望大增至130個，較去年成長46個，且連續四年正成長，年增率近五成五。住展雜誌研發長何世昌表示，完銷建案數量多寡與增減，與房市景氣好壞呈現正相關；而今年完銷建案數量大增，主要是資金行情推升投資、置產需求，因投資置產族群購屋決定速度較快，當這類買盤比例擴張時，完銷建案數便會有感上升。

何世昌指出，今年房市表現雖然不錯，但個案銷售狀況差異極大。以完銷案來說，完銷案量超過8成都來自於預售案，不到2成是新成屋案，顯示自住客購屋行為仍較為保守，以致於成屋銷售較鈍，反觀投資性質較高的預售屋案卻非常搶手。因此，市場上「預售案吃飽，成屋案吃土」的極端現象仍舊存在。

近年完銷建案數於2016年降至最低點，隨後逐年走升，今年完銷建案數量可望一舉突破百件，達到130件左右，是繼2014年以後、完銷建案數再度重返百件大關。由於剛性需求購屋考慮期長，當投資客消失時，建案若只靠剛性需求，則銷售期會明顯拉長，當年度完銷建案會大幅壓低。但當投資置產族回來以後，完銷建案數會明顯成長。

在台北市的部份，上半年完銷建案大多集中在蛋白區，尤以大同區3個、內湖區5個最多。何世昌分析，大同區近年在西區門戶計畫、雙子星開發案帶動之下，當地置產族信心強勁，再加上市中心高房價推擠而改至大同區購屋的自住客，建案銷售速度加快，又以區段條件佳、正臨主要幹道上的建案銷售表現的較好，而完銷案幾乎都在南大同，北大同因題材性較弱，市況不如南大同出色。

內湖則是受惠於電子科技業景氣暢旺，內科園區客剛性需求與投資置產族同步湧現，建案完銷數量勇冠台北市。較特別的是，路段較偏的新明路一帶，以往建案銷售期較長。但今年因內湖鬧區房價拉高，購屋族轉至房價相對便宜的路段買房，新明路建案銷售速度反而突飛猛進。

新北市雖然目前只有12個完銷案，稍遜於台北市，但銷售近尾聲的建案數卻相當多，預期下半年完銷建案數將快速增加新莊前幾年房價一度慘跌，但在低點承接的買盤出籠後，今年推案量與成交量呈現量、價齊揚，可算是死而復生的代表區域之一。

(時報資訊)