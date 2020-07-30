前總統李登輝傳出狀況不佳，前總統陳水扁昨日簡單現身祝福李前總統後，今日再於臉書po出貼文，提及李曾經告訴他「不可以讓副總統看公文」，陳水扁也巧妙比喻稱「副總統有點像籃球場上的板凳球員。」

陳水扁昨日透露，與李前總統最後一次見面已是2年前，當時就已經明顯感受到他的身體大不如前，並稱會為他祝福。

陳水扁今日則在臉書上貼出「副總統有公文可批嗎」一文，他表示「不曉得是哪一個的副總統說的？有人問副總統每天都做什麼事，副總統說『只有一件事，那就是每天醒來，問總統死了沒』」

陳水扁還說，李前總統曾告訴他，「不可以讓副總統看公文」，並曾請教前副總統李元簇，「副總統是什麼？」而李元簇則回答「副總統就是副總統，不是半個總統。」

陳水扁文末則指出，副總統有點像是籃球場上的板凳球員，或是棒球場上的指定代打，雖然板凳球員或是指定代打，可能打出好成績，但整場球賽中，仍不能同時有2位控球後衛或2位打擊手。」

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(中時 )