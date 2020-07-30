娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！因誤會推開摯愛「她卻染癌」，歌王病榻前喊愛已來不及。小甜甜曬比基尼照露傲人上圍，羞曝：我太入境隨俗了。蔣友柏爆失婚被前妻告1年後「身邊性感女助理不見了」。焦糖哥哥「高中畢業考進中山碩」 臉書再嗆：一群低能兒。

娛樂8點半》父母或長輩總勸戒年輕人莫為愛情耽誤前途，於是在年輕力壯時拚得事業上的成就，回頭才發現幸福的定義是擁有重要之人的「愛」；往往人生最大的遺憾，莫過於想愛的時候已經來不及，台語歌王蔡小虎生命中的兩個摯愛都被病魔帶走，甚至因為誤會讓他推開了值得相守一生的女人，再見面已經是伊人臨終時。

藝人小甜甜和張峰奇分手後，單身多年的她，被目擊到與一名眼鏡男當街親吻，還疑似展開同居生活，事隔多年再次嚐到戀愛滋味，近來跑去綠島度假的她，不忘分享穿比基尼的辣照給粉絲看，更直呼：「我實在太入境隨俗了」。

蔣家第四代長子、橙果設計創辦人蔣友柏與女演員妻子林姮怡17年前結婚，生下一兒一女，2年前他被拍到和性感女助理過從甚密，去年驚爆蔣友柏和林姮怡因贍養費問題告上法院，王子公主豪門婚姻破滅，最近蔣友柏被拍穿著黑色背心現身台北街頭，一旁跟著並非女助理。

前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行，日前以「中山大學社會所研究生」身分開酸李眉蓁論文抄襲案，卻反遭質疑靠著系上為他量身打造的「焦糖條款」，才能以高中畢業學歷，成為中山大學社會研究所一般生。稍早，公眾形象溫柔的焦糖哥哥，還被PTT網友發現罕見在私人臉書動怒，開嗆「一群低能兒」。

(中時新聞網)