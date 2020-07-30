桃園王姓男子去年與友人在在騎樓聊天時，因認為路人李男、姜男瞪他友人，他竟持球棒猛力揮擊對方部分，致李死亡、姜重傷，桃園地方法院依殺人等罪將王男判刑22年，案經上訴，台灣高等法院改判刑18年。可上訴。

法官認為，王男與姜、李不認識，沒有任何深仇大恨，卻僅因細故糾紛即持球棒猛擊手無寸鐵、無力反抗的2人，其所攻擊之部位，又屬人體要害之頭部，難認被告之犯罪動機有何正當性或可憫恕之處，構成殺人及殺人未遂罪。

(中時 )