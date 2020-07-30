與路人起口角 他持球棒打頭部 1死1重傷 11:412020/07/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園王姓男子去年與友人在在騎樓聊天時，因認為路人李男、姜男瞪他友人，他竟持球棒猛力揮擊對方部分，致李死亡、姜重傷，桃園地方法院依殺人等罪將王男判刑22年，案經上訴，台灣高等法院改判刑18年。可上訴。 法官認為，王男與姜、李不認識，沒有任何深仇大恨，卻僅因細故糾紛即持球棒猛擊手無寸鐵、無力反抗的2人，其所攻擊之部位，又屬人體要害之頭部，難認被告之犯罪動機有何正當性或可憫恕之處，構成殺人及殺人未遂罪。 (中時 ) #球棒 #重傷 #殺人 #路人 #頭部 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗縣長視察140縣道改善工程 卓蘭人盼白天區間測速速限放寬 19:202020/07/29 寶島 防疫重傷高教國際化 學者嘆：不知還能留下多少元氣？ 11:002020/07/30 生活 經濟力挽狂瀾 陸拚內循環 04:102020/07/30 焦點新聞 舊恨難了 道奇激戰太空人引衝突 04:102020/07/30 運動天地 兩岸重開機的密碼 04:102020/07/30 時論廣場 與一國一制的距離 04:102020/07/30 論壇廣場 阿祖推曾孫女過馬路遭撞飛 畫面曝家屬泣：駕駛都沒煞車 17:422020/07/29 社會 從伊波拉到新冠肺炎，見證奈及利亞經濟成長與恐怖主義的一體兩面 09:502020/07/30 雜誌 民權大橋改建 內科塞車恐加劇 04:102020/07/29 地方新聞 臨停惹糾紛 台東外送員拿出球棒嗆聲 11:102020/07/29 社會 社會熱門新聞 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 「台中米娜」IKEA露三點狂拍 三井OUTLET也淪陷 - 社會 女大生穿情趣內衣 攝影師「血液集中」腦袋空 急擦槍下場慘 - 社會 賣藥郎表演「雞蛇秀」 突被眼鏡王蛇咬耳 下秒攤倒慘死街頭 - 社會 爸爸愛女心切幫達成「亂倫夢想」 協同慘殺男友事後現場激情纏綿 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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