日前網路散播「三降茶」廣告，宣稱可治療所有的糖尿病，並盜用馬偕醫院小兒科醫師黃瑽寧及其父親醫師黃富源的照片代言，黃瑽寧今天與消基會召開記者會澄清指出，自己並無代言三降茶，而該不實廣告流傳已久，但近期更加猖獗，自己也已向警察單位備案、向衛生單位檢舉，也希望民眾不要再受騙上當。

國健署也在今年5月針對三降茶澄清並指出，網路近來販售「三降茶」，無視廣大糖尿病民眾生命安全，誇大宣稱此茶控制三高的功效。網站盜用世界糖尿病記者會照片，及假藉相關醫師及學會之名行銷，已查證絕無此事，並刻正請食品藥物管理署及地方政府衛生局稽查，依法處置，請無良廠商勿心存僥倖。

廣告中配上黃瑽寧醫師的照片，並提及「抗糖名人：黃一寧，是中華民國糖尿病學會理事、馬偕醫院醫師、台北醫學大學醫學系教授、好醫師主持人。他從事糖尿病研究多年……為了老父親的糖尿病放棄出國深造機會…..」，黃瑽寧表示，裡頭的訊息真假摻雜，尤其他本身是小兒科醫師，不是治療糖尿病的專家。

黃瑽寧提及，已看到有病友購買後，在下面留言「小便的頻率變高」，但業者竟回覆「正常狀態，請繼續服用」，罔顧病友權益。

消基會秘書長吳榮達說，三降茶的廣告已涉及詐欺，也涉及療效，可能違反藥事法，可處20萬元、500萬元以下罰鍰，雖然本案是跨境犯罪，但只要受害人在台灣，廣告通路商在台灣有分公司，衛福部也應針對廣告平台加強開罰，並協調檢調單位查辦。

消基會呼籲，行政院應整合行政、司法等相關主管與檢調單位，納管「一頁式廣告」，並給予刊登平台廣告審查機制與責任，以確保消費者權益，消基會也已在官網設立「不實廣告蒐集站」，希望打擊不實廣告、端正不實廣告歪風。

(中時 )