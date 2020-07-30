國民黨上午記者會製作的手板。（黃福其攝）

國民黨今天召開「綠勢力染公共媒體，蔡英文踹共！」記者會，批評曾擔任網媒「新頭殼」要職的親綠人士，在民進黨執政後陸續進入公共媒體、央廣擔任要職，酬庸色彩濃厚；「新頭殼幫」除了盤據央廣及公廣集團，更掌控號稱打假新聞的「台灣事實查核中心」，顯示台灣應公共化的媒體卻全面綠化，新聞自由岌岌可危。

國民黨出示先前傳為總統府流出的密參文件內容。（黃福其攝）

國民黨上午記者會製作的手板。（黃福其攝）

記者會由文傳會主委王育敏主持，文傳會副主委王鴻薇、副主委李永萍、政策會副執行長陳學聖共同出席。國民黨三問蔡總統：是否默許將公共媒體酬庸特別派系的行為？是否認同公共媒體綠油油的現況？是否認同政黨應退出媒體，讓台灣重新享有新聞自由的天空？

國民黨上午記者會製作的手板。（黃福其攝）

王鴻薇指出，「新頭殼」起初由蘇正平、莊豐嘉、胡元輝、李永得等人發起創辦，跟綠營關係匪淺，這些從「新頭殼」出身的媒體人，自從蔡英文2016年執政後，就在公廣集團、央廣內居要位，包括前董事及總製作莊豐嘉現任華視總經理、新頭殼前董事長蘇正平擔任央廣董事，胡元輝則是央廣董事，且外傳蘇貞昌已找胡內定擔任公廣董事長。「人人有官做、個個領高薪」，雞犬升天、酬庸色彩濃得化不開。

離譜的是，文化部現任部長李永得同樣是「新頭殼」發起人；前文化部長鄭麗君的丈夫沈學榮是「慕哲社會企業公司」代表人，而「慕哲」過去也是投資「新頭殼」的母公司大股東。因這些關係，原本應利益迴避、避免瓜田李下的文化部前後任部長鄭麗君與李永得，反倒讓曾任「新頭殼」要職的人物一個個進入公共媒體，吃相極為難看。

李永萍指出，2016年新頭殼一度決定停止營運，之後由網路新貴蕭政豪買下。外界報導，蕭政豪與民進黨新潮流系的立法院副院長蔡其昌交情深厚，蔡英文、陳菊都曾前往蕭政豪公司「網銀國際」參訪；國民黨質疑，新頭殼是否已成為民進黨新潮流旗下媒體？呼籲蔡其昌出面說清楚與新頭殼的關係。

王鴻薇強調，上述綠色媒體人，還以公正第三方角色監督其他的媒體：例如胡元輝、蘇正平擔任「優質新聞發展協會」理事長與理事，「優質新聞發展協會」地址與新頭殼相同，顯見關係密切。該協會2018年還成立「台灣事實查核中心」，該中心6名委員中，胡元輝、蘇正平與羅世宏都是央廣董事，所謂「第三方公正機構」的角色早已備受質疑。

此外，「台灣事實查核中心」前總編審黃兆徽不只擔任央廣董事，離開事實查核中心後，更加入同屬公共媒體的華視，擔任新聞部經理。長期以來，由新頭殼幫這群綠營媒體人士掌控公共媒體以及號稱中立的事實查核中心，對於該中心是否中立更是缺乏公信力。

國民黨指出，「台灣事實查核中心」去年宣布成為臉書在台灣的第一個，也是全球第54個第三方事實查核合作伙伴，可以評斷新聞是否不實，若被該中心認定為假新聞，臉書將在動態消息中出現的次序降低，減少流傳機會。影響力如此大的單位，表面號稱中立，其實政黨色彩如此濃厚，台灣的新聞自由已岌岌可危，希望全民瞭解真相，共同抗拒綠勢力染指媒體圈，挽救台灣的新聞自由。

王育敏也說，近期公視董事長人選之事，與5月間總統府流出的「密參」資料，蘇貞昌及文化部反對江春男，與現在正發生的事不謀而合，是否蔡總統囑意江春男、蘇貞昌囑意胡元光，表面頻道之爭，其實是人事大內鬥。目前公視董事尚未補提名，各路人馬爭董事長爭成如此，將來如何維持公正獨立？

(中時 )