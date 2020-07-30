勇士隊36歲的老將馬凱奇斯(Nick Markakis)原本顧忌新冠肺炎疫情，不希望家人處於危險之中，因此決定退賽，不過大聯盟開打沒多久，只能在電視上看隊友出賽讓他很難熬，他認為自己退出的決定「太輕率」了，因此決定歸隊，他也是14名決定退賽的球員中，首位決定重返賽場的選手。

馬凱奇斯在7月初決定退出今年賽季，他當時認為今年不僅沒有球迷，且與隊友弗里曼（Freddie Freeman）談話後覺得病毒太可怕，弗里曼日前確診，一度發燒超過40度走過鬼門關，顧及到家中還有3個小孩，馬凱奇斯決定退賽。

不過馬凱奇斯在看完勇士隊第一周的比賽後，回歸球場的欲望非常強烈，「有時候，我們會做出一些沒有徹底考慮清楚的輕率決定。」馬凱奇斯表示自己在家裡看隊友比賽，感覺像犯了錯誤，「看著隊友承擔所有風險，我在我心底知道，我想回到那裡。」

「棒球從我4歲起就在我的血液中，當你知道你能上場，但卻只在看轉播時，這感覺糟透了。」馬凱奇斯趕在8月1日前申請復賽還來得及，他表示自己在這段期間仍保持體能訓練，同時計畫回歸球隊後要向隊友致歉。

(中時 )