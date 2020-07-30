2020 年上半年冠狀病毒疫情衝擊全球經濟，各界投資者與產業分析師認為傳統的商業模式將會有很大的轉變。儘管台灣在對抗疫情上的表現較佳，但是難免受到大環境的影響，而光電產業表現各異，

光電協進會針對2020上半年的台灣光電產業營收進行分析，台灣整體光電產業營收在 2020年上半年比2019年上半年衰退了8.2％，累積為6,276.2億元。深入分析光電產業各個領域，雖然整體產業營收衰退，不過生醫光電、雷射應用以及精密光學產業仍舊維持成長。

雷射應用產業比去年同期成長了 23.2％。光電協進會分析，因為在許多領域都需要使用到雷射，而近來自駕車所需的 LiDAR、5G光通訊的發展迅速，帶動雷射應用產業的營收成長。除此之外，雷射在3D感測應用也是產業營收成長的原因之一，比如穩懋半導體的3D感測元件上半年營收比去年同期成長了49％，為雷射應用產業挹注不少營收。再者，COVID-19 疫情爆發後也促進相關醫療科技研究的成長，而這些檢測設備也與雷射應用息息相關。

值此同時，太陽能產業比去年同期下降了21.2％，是營收衰退最大的產業。在各國邊境檢疫與封城隔離等措施下，使得能源需求減少，讓太陽能產業近期失溫不少，未來期望在各國經濟活動逐漸恢復正常後，能夠帶動產業復甦。 精密光學產業上半年營收維持成長，比 2019年同期成長了1.7％。由於今年上半年仍然有新手機上市，加上遠距視訊應用蓬勃發展，手機鏡頭仍有需求，推測為成長的主因。

台灣顯示器產業上半年呈現9.2％的衰退，這與疫情影響電視或螢幕的生產不無關係。

經過上半年嚴峻的疫情後，台灣各處已經可以看到復甦的活動景象，但產業仍有賴全球疫情能有所趨緩。

(工商 )