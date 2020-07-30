人民幣中間價升67個基點 11:252020/07/30 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價30日報6.9902，較29日6.9969，升67個基點，中止連續兩日貶值。30日中間價較29日下午4時30分收報6.9997，升95個基點。 香港經濟通通訊社報導，法國巴黎銀行最新觀點指出，8月份隨著季節性利潤匯出規模減少，離岸人民幣兌美元有望擴大反彈至6.8元附近。中美雙方在美國總統大選前仍可能有摩擦，但並不建議根據這些擾動改變方向，除非有實質性的訊號足以改變目前的判斷。 (工商 ) #基點 #改變 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸2020百強縣名單發佈 前十名江蘇占半壁江山 09:102020/07/30 兩岸 內循環達陣 軍工板塊有錢景 04:102020/07/30 焦點新聞 商品期貨趨勢專欄－二次疫情來襲 黃金創新高 04:102020/07/30 證券．權證 熱門股－喬山 外資力挺價漲量增 04:102020/07/30 證券．權證 百度網盤傳分拆上市 估值上看400億人民幣 04:102020/07/30 全球財經 《商情》需求回升力道強 周三國際鐵礦石價格走揚 11:082020/07/30 財經 外資看好台股 台幣再向29.3敲門 12:132020/07/30 財經 中鴻Q2淨損3.63億 鋼價回溫Q3拚轉盈 04:102020/07/30 證券．權證 操盤心法－指數創高後震盪，擇績優股逢低操作 04:102020/07/30 證券．權證 《商情》運價回升 周三波羅的海BDI指數反彈近4.2％ 09:432020/07/30 財經 財經熱門新聞 美晶片廠7奈米慘！驚爆台積電3、5奈米也撿槍 - 財經 厲害了！高通逼華為掏出540億元 盤後狠飆12％ - 財經 台積電可能掉槍？美媒爆恐跟這個人有關 - 財經 高通說溜嘴！財報曝蘋果iPhone 12發表時程？ - 財經 全球央行運回黃金 布局去美元化 - 錢潮 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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