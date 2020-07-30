人民幣兌美元中間價30日報6.9902，較29日6.9969，升67個基點，中止連續兩日貶值。30日中間價較29日下午4時30分收報6.9997，升95個基點。

香港經濟通通訊社報導，法國巴黎銀行最新觀點指出，8月份隨著季節性利潤匯出規模減少，離岸人民幣兌美元有望擴大反彈至6.8元附近。中美雙方在美國總統大選前仍可能有摩擦，但並不建議根據這些擾動改變方向，除非有實質性的訊號足以改變目前的判斷。

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