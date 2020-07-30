大陸國家衛健委30日公布，7月29日大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增新冠肺炎確診病例105例，依舊為三個半月來新高。本土102例中，新疆升至96例也屢創新高，另外為遼寧5例，北京1例。

路透報導，29日境外輸入病例3例（廣東1例，雲南1例，陝西1例），無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（上海）。當日新增治癒出院病例13例，解除醫學觀察的密切接觸者584人，重症病例較28日增加8例。

境外輸入現有確診病例78例（其中重症病例2例），現有疑似病例2例。累計確診病例2,059例，累計治癒出院病例1,981例，無死亡病例。

截至29日24時，據大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例574例（其中重症病例33例），累計治癒出院病例78,957例，累計死亡病例4,634例，累計報告確診病例84,165例，現有疑似病例2例。

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