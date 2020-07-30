大陸國家衛健委30日公布，7月29日大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增新冠肺炎確診病例105例，依舊為三個半月來新高。本土102例中，新疆升至96例也屢創新高，另外為遼寧5例，北京1例。
路透報導，29日境外輸入病例3例（廣東1例，雲南1例，陝西1例），無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（上海）。當日新增治癒出院病例13例，解除醫學觀察的密切接觸者584人，重症病例較28日增加8例。
境外輸入現有確診病例78例（其中重症病例2例），現有疑似病例2例。累計確診病例2,059例，累計治癒出院病例1,981例，無死亡病例。
截至29日24時，據大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例574例（其中重症病例33例），累計治癒出院病例78,957例，累計死亡病例4,634例，累計報告確診病例84,165例，現有疑似病例2例。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。