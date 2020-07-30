台灣運彩本週末美國職棒推出基襪大戰單場投注，根據2019年對戰數據分析，主場的洋基隊遇上死敵紅襪氣勢強勁，玩家可大膽投注主隊讓分勝出！

上一季洋基與紅襪在紐約主場的9場對戰，洋基竟然取得8勝1敗的超級強大優勢！且獲勝的8場賽事中，勝分均至少2分以上。在兩隊勢均力敵的情況下，讓分盤有可能開出不錯的中、高賠率，資金夠充足的玩家不妨在「不讓分」下好下滿外，加碼「讓分」主隊洋基獲勝。

而講到贏球的勝分，就一定要拿出賠率更誘人的「勝分差」玩法來分析啦！我們同樣參考去年數據，強烈建議包牌2到3分的洋基勝！去年8場獲勝比賽中，洋基贏2分共有4場、贏3分共有2場；其餘2場則是出現「7+」，這裡只要再挪出一小筆金額以小博大，拚到5倍以上的賠率獲利都算賺到。

2019基襪大戰紐約主場賽事逐場比數

至於另一項受彩迷歡迎的「大小」玩法方面，建議保守行事以小分為優先考量。因為一樣依循數據看的話，2019基襪大戰在紐約主場時，出現了5場低於8.5分盤口值的比賽，比例不算太低。這當中甚至有兩場低於6分的內容，在砲聲隆隆的美聯東區更是少見。此外紅襪作客紐約，落敗的8場比賽共只拿下19分，平均每場只能得不到2.5分，也可以做為「客隊大小」的投注依據。

總結來說，週六、週日的兩場基襪大戰單場投注，達人強推「洋基讓分勝」、「洋基勝分差2與3分包牌」、「總分小分」以及「客隊紅襪小分」四項投注內容，先預祝各位彩迷通通過關！錯過的威力彩和台積電，靠洋基幫你補回來！

(中時新聞網)