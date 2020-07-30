藝人元元（吳婕安）外型甜美可愛、擁有E罩杯的傲人身材，她在綜藝節目形象認真又呆萌獲得矚目，未料近期上《小明星大跟班》，被另外5個女星指私下很聰明，螢光幕卻愛裝笨，對此，元元在網路訴苦：「這是我第一份工作....可以不要這樣嗎拜託」。

節目中，工作人員安排5位女星私下re稿，巫苡萱就評論元元私下反應快，但上節目就變得很呆萌，和平常的樣子落差滿大；阿樂也對她有類似評價，表示元元看起來很笨，但私下其實很聰明。除了被抖出雙面人，藍星蕾還表示元元的才藝是當天錄影的6位女星裡最普通的一位，林莎也補刀元元很容易在節目上放空，有時候接不到來賓的話。

不過，多次和元元合作的小鐘跳出來替她講話，認為元元在節目玩遊戲很認真努力，又有天生麗質的外表，頗有觀眾緣，元元也自曝第一次上節目時，有被其他人排擠的經驗，導致1年都處在陰影當中，現在已經走出來。

節目一播出，立刻受到廣大網友的評論，元元受不了酸民的砲火，29日透過社群網站澄清，「我本來就是個很有想法的人，上節目玩遊戲爛，被大家一直說呆萌，這次講話直講話快就被說心機重」她坦承從來沒有給自己特定人設，卻因為有一點變化就會被罵，無奈地詢問：「還是大家希望我講話要再直一點？還是你們希望我怎麼做？」

(中時新聞網)