中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台大副校長張上淳今在一場研討會中發表專題演講，鬆口表示不排除台灣可能有第二波疫情，萬一真的發生，會持續圍堵和減災雙向進行。

台灣經濟學會、台灣大學社會科學院及陽明大學防疫科學研究中心今、明兩天舉行「新冠病毒政策對應研討會」，張上淳今在研討會上以「台灣防疫的經驗與省思」為題發表演說，他說，到昨天為止全球167萬確診個案、死亡65萬，除了海洋小島國以外，幾乎所有國家都受到疫情影響。台灣到昨天為止有467案，超過8成是境外移入，感染者從4歲到88歲都有。死亡7人，死亡率1.5%，算是相當低。

張上淳秀出1月5日疫情專家諮詢會議紀錄，表示台灣很早就建立了通報定義及病患收治流程、實驗室檢驗方法及擴大檢測網路、強化疫情監測系統、邊境檢疫及居家隔離等，也逐步擴大監測採檢範圍，比世衛組織早了一個月。

台大1月31日成功分離新冠病毒株，是全球第4個分離出病毒株的實驗室，成績傲人。他認為歐美國家沒有經過SARS洗禮，對此次疫情也沒有準備；亞洲國家有經過SARS，每百萬人口新冠病毒確診率也相對低，但仍比台灣每百萬人口確診20人高了10倍以上。

對於新冠肺炎的省思，張上淳提出5點：首先，全球疫情仍然非常嚴峻；其次，台灣要思考如何逐步解除邊境管制、與世界各國來往；第三，要在防疫與恢復各種活動之間取得平衡；第四要避免第二波疫情，像是日本、香港、澳洲原本控制不錯，最近又有一波，給台灣很大警示；最後，要思考如何取得有效的疫苗及有效的治療藥物。

張上淳說，大家都在疑慮，會不會漏篩無症狀者？這個可能性當然存在，但從防疫的角度來看，就算真有無症狀者把病毒傳染出去，被感染者也不可能都是無症狀者，一定會有警訊；帶有病毒者7天內傳染他人的機率最高，如果居家隔離14天之後傳染他人的能力已經非常低。此外台灣最近也開始做抗體篩檢，因此對此是可以有信心的。

有民眾問到，為何台灣確診者住院時間比較長？是因為台灣有健保嗎？張上淳說，其實確診者住院都是CDC買單，所以不是因為台灣有健保；且其實這些確診者住到後來都是沒有症狀，住院只是為了隔離，且台灣篩檢標準較嚴，從二採陰改成後來三採陰才放人。

會後受訪，關於下半場防疫，張上淳表示，台灣8月可能就可以進到第一期臨床試驗，雖然不是可以立刻得到疫苗，但是對於整體防疫，我們還是可以期待，在所謂的下半場，疫情不致於像現在這樣嚴重。至於國內會不會有第二波疫情，目前台灣還是維持阻絕境外的圍堵策略，此外別忘了還有減災策略，就是萬一疫情真的進來，讓它的衝擊降到最低。

被問到為何日前確診的泰國移工感染源可能是在台灣，可是周邊接觸者驗出都是陰性？張上淳表示，該名泰國移工被檢驗出弱陽性，通常科學上應該再次檢測，確認是不是真正的陽性，但是泰方沒有，又像是日本女留學生的檢驗結果，CDC認為可判陰可判陽，所以只能說尊重對方作法；第二，該名泰國移工是21日出境，雖然他自己陳述當天有腹瀉現象，但是泰國衛生單位最先給CDC的訊息是，該名移工除了腹瀉沒有發燒、沒有呼吸道症狀、沒有嗅味覺異常，所以實際狀況究竟如何，CDC不能非常確定。

張上淳透露，昨天CDC副組長莊人祥跟該名泰國移工聯絡，發現他25日好像有發燒。所以他到底是真正陽性？若是陽性，是在台灣感染的嗎？這些都無法確定。

(中時 )