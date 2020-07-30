北榮證實前總統李登輝狀況不佳，一度傳出台北市長柯文哲將前往探視遭家屬婉拒，北市府發言人陳智菡30日表示，柯與家屬充分了解後，評估現在去探望不是那麼適合，也希望把時間留給李家人。

柯文哲昨說會先了解後，再決定是否去探視，陳智菡今表示，柯在經與家屬了解後，評估認為現在並不是那麼適合探視，也認為要把多一點時間留給家屬、家人，柯也說若去只是讓自己被看見的話，其實這不是柯的個性，對於柯來說，跟李登輝的互動、相處，都是在柯自己心中，外界不管有批評或很多想法，對柯來說不會太在意。

陳智菡指出，柯文哲有說若有需要做的，請一定要告訴柯，也表達了非常深切的關心，柯這幾天在跟我們說的時候，都是表示出非常尊敬李登輝的態度，而且柯真的認為說，過去人跟人互動相處，是比較重要的，現在應該把更多時間留給家人。

外傳李登輝家屬婉拒柯去探視，陳智菡澄清，沒有婉拒，市長充分跟家屬了解後，評估現在狀況，認為現在去並不是那麼適合，而且希望保留時間給家人。

至於網路上有粉專說柯文哲過去黑歷史，曾把名模林志玲的孕事說出來，去看李登輝會恐怕也會把病情講出來。陳智菡說，這是多慮了，柯文哲過去一直都有拜會李登輝，也一直都知道李的身體狀況，並沒有揭露出來，或是說見面後出來說些什麼，反而是把這些回憶留在心裡面，或李登輝給的指導、意見，都有做參考，這些粉專、想法，應該說他們很有創意。

(中時 )