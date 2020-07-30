棉絮粉蝨植物病蟲害已遍布北市各行政區，108間中小學校內種植金露華，有4成遭感染。（汪志冰提供／譚宇哲台北傳真）

棉絮粉蝨植物病蟲害已遍布北市各行政區，108間中小學校內種植金露華，有4成遭感染。（北市公園處提供／譚宇哲台北傳真）

棉絮粉蝨大舉入侵！北市議員汪志冰接獲民眾陳情，有棉絮粉蝨寄生於路邊的金露華植株，飛揚的粉塵造成皮膚搔癢，經調閱資料發現，棉絮粉蝨已遍布北市各行政區，108間中小學校內種植金露華，有4成遭感染，教育局表示，將請學校於開學前適度修剪，並視情況投藥防治病蟲害。

棉絮粉蝨為2013年台大昆蟲系所通報的新興害蟲，好發期為5至7月，分泌的蜜露可致使植株衰弱、枯死，而其粉塵蠟質隨風飄散，觸碰到皮膚恐令人感到不適，吸入鼻腔更可能造成過敏。

汪志冰說，根據市府統計，全市目前共有77萬5401株金露華植株，其中1萬0796株感染棉絮粉蝨，12個行政區都有感染植株，此外，目前有108間中小學校園內種植金露華，其中44間遭感染，占比高達4成，甚至有10間學校的金露華全部感染，以內湖高中944株居冠。

汪志冰批評，市府放任植物病蟲害擴大，罔顧市民及學生健康，要求教育局應責成各校在不影響學生健康的前提下，使用農委會防檢局公告的緊急防治藥劑，若仍沒有明顯改善，應考慮移除金露華等易受感染的植物。

教育局表示，目前未接獲有學生因棉絮粉蝨粉塵產生過敏現象，將請學校於開學前適度修剪校內金露華，並視情況投藥防治病蟲害，也會建議學校評估植栽更換時，採用其他樹種來降低病蟲害。

陽明山花卉試驗中心主任宋馥華表示，棉絮粉蝨的防治措施通常是用水噴除，再來就是修剪，直接把蟲源剪掉，降低密度，另含有尼古丁成分的藥劑、礦物油溶劑、肥皂水、辣椒水、香菸泡水等，也可以殺死粉蝨，北市2017年起已停止在綠地、安全島上種金露華，改採其他沒有危害紀錄的植栽替代，逐步降低蟲害密度。

(中時 )