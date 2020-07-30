美股昨夜的激勵，以及市場寄望於聯準會的刺激方案，加上外資在韓股的買進，周四南韓KOSPI指數開高走高，至午間小漲7.0點或+0.32%，為2266點，盤中一度觸及兩年來的高點。外資上午在主板買超1264億韓元。
美聯準會暗示有更多的刺激方案正將上路，為支持受疫情創傷的企業，Fed將不惜動用全範圍的政策工具。另外南韓央行與美聯準會達成協議，將現有的換匯協議(SWAP)延長六個月，到2021年3月31日。
南韓Cape證券分析師指出，在聯準會FOMC會議以及美科技巨頭赴國會聽證之後，情況已有緩解，外資正在韓股大力買進晶片股。
三星電子上午公布第二季業績財報，在疫情肆虐下，獲利與營業利益皆大漲，三星電子上午漲0.34%，暫報5.92萬韓元。
現代汽車與子公司起亞汽車分別上漲2.8%和2.7%。
在境外交易平台，韓元上午再上漲0.1%，1189.2韓元兌一美元。韓元自今年以來為下跌2.8%。而韓股自今年以來為上漲3.18%。
(時報資訊)
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