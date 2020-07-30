美國聯準會主席鮑爾誓言全力挺經濟，美股四大指數全面收漲，亞股亦同步走揚，開盤在大型權值股台積電、聯發科等力挺下，台股今開盤大漲150.89點，衝上12700點大關，櫃買指數出現反彈，已經連兩天出現紅K，惟其後漲幅收斂近半，盤勢略顯開高走低，留下黑K下引線，挑戰前日黑K失利，顯示台股儘管續強，仍有賣壓待消化，欲再衝高前恐短線恐需要波段整理。

權值股方面，股王大立光(3008)今開小高後，隨即壓回震盪，盤中下挫約1%，力拚守住3800元大關，台積電(2330)受惠ADR飆漲，今開高震盪，扮演穩盤重心之一，漲幅最高一度約2%，股價最高達441元，鴻海(2317)則多震盪於平盤附近，一度收復5日線，除蘋果三大指標股的漲跌互見外，其餘重要權值股，聯發科(2454)明日法說即將登場，市場普遍給予樂觀預期，今股價開高震盪，盤中在大盤漲幅收斂下，股價翻黑震盪，小跌約0.5%，聯電(2303)漲多回檔，下挫約1.7%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)受惠第三季面板價格看漲，友達今法說即將登場，股價聯袂小漲。

今盤面類股漲多跌少，僅水泥、造紙、金融以及油電等走弱，電子股、生醫族群吸金，電子股以業績題材股領銜，二線IC設計族群中，杰力(5299)第二季獲利衝新高，本季持續看俏，今股價大漲4%，威盛(2388)挾嵌入式領域持續深耕，大漲逾6%，衝上所有短期均線，義隆(2458)第二季獲利登次高，本季營收持續挑戰新高，今開高走高，大漲近5.5%；旺宏(2337)第二季獲利年增4倍，下半年營運樂觀，今爆量攻上漲停，帆宣(6196)則跟漲台積電，股價大漲3%；生醫族群今日的走揚，也帶動櫃買指數連兩日走強，合一(4743) ON101新藥完成三期解盲，開盤跳空鎖漲停，雃博(4106)呼吸器打世界盃，今歡慶漲停。

分析師表示，儘管目前新冠肺炎疫情在美國、日本等國家恐展開第二波高峰，但美國、歐洲各國政府央行救市力道持續擴大，且電子股旺季來臨，美股重點財報周帶動獲利想像空間，台股欲小不易，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，整體多頭格局不變，雖然近日台股受到台積電下跌影響，指數上下震盪，這是屬於良性的漲多修正，預期短線大盤仍將於12500~13000盤堅向上，由於台股近期屢創30年新高，故宜留意日KD高檔背離現象，及10日均線約在12,381點，可做為短線強弱防衛線參考。

(時報資訊)