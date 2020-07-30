微星(2377)宣布全球首款搭載Mini LED面板的Creator 17正式推出！這也是微星今年新產品線中重要的里程碑。Creator 17將突破性的Mini LED技術運用在創作者筆電，搭載最新第10代Intel Core i7處理器與GeForce RTX SUPER系列獨立顯示卡，Creator 17訴求為數位內容創作而生的高性能筆電！

MSI Creator 17依規格不同，訂價7.9萬元至10.9萬元。主要的差別在於顯示卡、硬碟和記憶體。高階配備款，顯示卡部份為RTX 2080 SUPER，硬碟2TB，記憶體為32GB。較低階配備，顯示卡部份為RTX 2060，硬碟1TB，記憶體為16GB。

Creator 17搭載最新的Mini LED面板，能帶來極致出色的視覺體驗，HDR模式下提供最高1000 NITS超高亮度能讓黑與白更加鮮明。搭配微星獨家True Color色彩校正技術與CalMAN專業色彩認證，提供最準確且真實的視覺呈現。同時，支援100% DCI-P3廣色域的4K超高畫質，可達到Delta E

Creator 17搭載Mini LED面板，是全球第一款經過VESA認證，符合DisplayHDR 1000最高等級的筆電，能呈現宛若真實所見的畫面，讓你的創作展現出最精確的色彩與對比。領先市場的1000 NITS 超高亮度，搭配240個區域的局部調光控制技術，能讓白色更明亮、黑色更濃郁，完美呈現畫面的所有細節。

搭載Mini LED螢幕Creator 17，支援100% DCI-P3廣色域，能帶來最精準的色彩呈現。尤其在電影、動畫產業，DCI-P3是好萊塢影視產業所採用色彩顯示標準，能幫助創作者產製出最接近真實、完整呈現材質紋理的影像與畫面。

Creator 17支援多達240區的全陣列LED背光及局部調光技術，並能調整影像部分區域的亮度，藉由控制每一像素上的亮暗來創造鮮明的對比，甚至能自動化調整影像中移動的物件，呈現鮮明出色的視覺。

(時報資訊)