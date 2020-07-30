記憶體廠旺宏今日股價強攻漲停，預計下半年NOR Flash價格持穩；也帶動NOR Flash大廠華邦電(2344)股價上漲。華邦電將於今日下午舉行法說會，公司第二季營收季增逾一成，隨著產品價格趨漲，法人估整體營運可轉盈，對第三季看法應也可持穩。

華邦電第2季營收127.53億元，季增10.43%，年增6.17%，為近3季高點；上半年營收243.02億元，年增6.13%。

華邦電第1季本業已開始獲利，但因提列業外損失影響，導致稅後虧損0.87億元，每股小虧0.02元。法人預估，第2季在記憶體合約價同步走揚，營運可望由虧轉盈。華邦電今股價開高走高，盤中漲幅5%來到13.5元。

記憶體廠今年上半年營收均比去年同期增長，展望下半年應可穩定，但旺季效應不太顯著。華邦電因外資連續四天共賣超41010張，近四個交易日股價走跌。

(時報資訊)