軟板廠台郡(6269)上半年稅後盈餘為8.91億元，年成長151%，每股盈餘為2.7元，受惠於穿戴裝置與平板5G LCP天線模組產品將於下半年進入量產及手機傳統旺季來臨，台郡預估，第3季產值可望較第2季成長約20%到30%，第4季因是新手機量產大量的季度，樂觀看待第4季將比第3季成長，不過外資對台郡看法分歧，除美系外資給予「建議買進」評等，其餘多相對保守，致使台郡今天除息首日以跌停板開出，股價表現弱勢。

由於NB及平板需求提升，台郡第2季合併營收為65.59億元，為單季歷史新高，單季合併毛利率為20%，季減0.5個百分點，營業淨利率為10.3%，單季稅後盈餘為5.24億元，季增42.4%，單季每股盈餘為1.58元，上半年合併營收為111.61億元，年成長24.1%，營業淨利率為9.6%，年增6.8個百分點，稅後盈餘為8.91億元，年成長151%，每股盈餘為2.7元。

台郡自兩到三年前始進入5G天線研發，部署5G天線模組新技術，公司於2018年率先提出MPI天線模組，取得幾個國際客戶信任與認可，台郡也將在下半年正式量產5G LCP天線模組，從穿戴式產品及平板部分模組切入，相關產品也成為公司下半年營運成長新動能。

去年天線產品佔台郡營收比重約13%到15%，隨著天線產品佈局發酵，第2季天線產品佔比已達20%，由於台郡順利拿下平板及NB新MPI天線，且穿戴及平板LCP天線將於下半年開始量產，台郡財務長熊雅士表示，下半年天線佔整體營收比重可望往30%靠近，全年天線產品佔營收比重可望達20%到30%。

針對公司未取得今年手機客戶新機天線模組，熊雅士表示，台郡在天線模組領域進程採循序漸進，由MPI進入取得客戶信任及認可，考量產能及獲利能力，從少量非手機產品進來是對台郡最佳狀態，不過熊雅士也強調，以生產5G天線毫米波技術方案為主的高雄和發新廠明年開始量產後，將配合客戶進入手機高階LCP產品，無論是Sub-6GHz或是毫米波產品，台郡都是主要供應商。

熊雅士表示，由於下半年將量產穿戴裝置及平板5G LCP天線模組產品，加上平板與NB新MPI天線模組產品，以及新款手機，預估第3季產值可望較第2季成長20%到30%；若就產品別來看，第3季手機將有30%以上成長，佔營收比重約60%，平板、NB及穿戴產品約成長10%，平板及NB佔營收比重約30%到33%。

台郡法說會後，外資看法分歧，美系外資報告指出，雖然市場關注公司今年缺乏手機天線模組，但台郡已經執行謹慎的策略專注在IT天線，且公司暗示儘管新手機缺乏新產品，但下半年利潤率表現仍然良好，台郡也給予和發新廠對2021年LCP產品前景樂觀訊號，明年台郡將取得多款手機LCP機會，因此預估2021年營收將增長20%到25%，給予「建議買進」評等，目標價上調至186元。

相較於美系外資正面看待台郡，另一家美系外資及兩家亞系外資均保守看待台郡，其中美系外資給予台郡「持股續抱」評等，目標價114元，亞系外資則分別給予「中立」及「劣於大盤表現」，目標價分別為151元及145元。

(時報資訊)