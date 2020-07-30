英格蘭足總盃決賽自1923年起都是在倫敦溫布利球場舉行（除了2000-06年修建期間曾移師卡地夫千禧球場），今年決賽仍不例外，但卻是139屆以來，第一次在沒有觀眾的情況下閉門舉行。本屆決賽在8月2日凌晨12點半登場，將由兩支倫敦球隊對決，由贏得史上最多13次冠軍的「槍手」兵工廠，與8次冠軍排名第3的「藍軍」切爾西角逐，這是兩隊繼2002和2017年後，史下第3次會師足總盃決賽，前兩次都是由兵工廠贏得冠軍。

今年足總盃與英超聯賽一樣受到疫情影響，直到6月復賽後才重啟被中斷的8強賽程；兵工廠先在8強作客2：1驚險擊退「刀鋒戰士」謝菲爾德聯、4強再憑藉奧巴梅揚（Pierre-Emerick Aubameyang）獨中兩元，強渡關山淘汰衛冕冠軍曼城，近7年第4度挺進足總盃決賽。切爾西晉級過程也不輕鬆，8強作客1球力挫「狐狸」萊切斯特城、4強遭遇復賽後狀況奇佳的曼聯，再以3：1讓「紅魔」打道回府。

兩隊在復賽後的表現旗鼓相當，藍軍6勝3敗，最終以66分守住第4名，取得下賽季歐洲冠軍聯賽入場券；槍手5勝1和4敗，56分排名第8，確定無法憑聯賽排名取得歐足聯歐洲聯賽資格，足總盃就成了槍手最後的希望。

雙方本季交手兩場，首循環切爾西作客大逆轉，在83和87分鐘連進兩球，以2：1強奪3分；第2循環槍手作客，26分鐘時前藍軍守將大衛路易斯（David Luiz）就被紅牌罰下，但少踢1人的兵工廠將士用命，兩次落後兩度追平，2：2收獲一場和局。

槍手門將萊諾（Bernd Leno）已重回訓練，但仍未恢復至比賽狀態，近況不錯的替補門將馬丁尼斯（Emi Martinez）勢必繼續把守最後一關，前鋒馬丁內利（Gabriel Martinelli）、後衛穆斯塔菲（Shkodran Mustafi）、馬里（Pablo Mari）和錢伯斯（Calum Chambers）仍在傷兵名單中，中場厄齊爾（Mesut Ozil）和古恩多茲（Matteo Guendouzi）則被主帥阿特塔（Mikel Arteta）棄用，預料上場機會不大。藍軍陣容相對健康，防守中場大將坎特（N'Golo Kante）有機會以替補回歸，巴西中場威廉（Willian）則因傷錯過切爾西對狼隊的最後一輪聯賽，不過他和球隊的續約談判未果，外界盛傳他的下個東家可能是兵工廠。

從兩隊復賽後的狀況看來，應是一場勢均力敵的五五波，藍軍中場組織者喬吉尼奧（Jorginho）對戰槍手表現甚佳，兩次交手都有進球，而且首循環正是由於他替補上場改變局面，帶領藍軍演出逆轉。前兵工廠中鋒吉魯（Olivier Giroud）狀態火熱，已經連4場比賽進球，去年兩隊在歐洲聯賽決賽碰頭，吉魯在下半場率先進球，帶領藍軍砲打老東家，絕對是槍手防線必須嚴加看管的對象。不過槍手的雙前鋒奧巴梅揚和拉卡澤特（Alexandre Lacazette）也合作無間，兩人在最近8場比賽聯手貢獻10個進球，極具威脅性。

本場比賽也是英超兩名菜鳥少帥的首個錦標之爭，38歲的阿特塔是目前英超最年輕總教練，42歲的切爾西主帥蘭帕德（Frank Lampard）則是第二年輕（沃特福德本月中解僱了皮爾森Nigel Pearson，繼任的穆林斯Hayden Mullins只有41歲，但只是暫代的看守教練）。

決賽勝負難料，以國際間的初盤觀察，莊家稍為看好切爾西，但賠率接近2倍，勝負大約六四比，開出和局的機會不低。盃賽決賽通常是小分居多，但足總盃偏偏反其道而行，一來是足總盃常爆冷門，使得決賽可能會有一支較弱的隊伍出線，像去年曼城以6：0大勝沃特福德奪冠；二來則是對戰隊伍彼此都很熟悉，近9屆決賽有4次都是由Big 6的球隊爭冠，最近8屆決賽有5屆開出大分（2.5球），包括2017年兵工廠2：1戰勝切爾西，因此首推2.5球大，次推兵工廠不敗(+1主勝)。

(中時新聞網)