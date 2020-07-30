香港實施禁止餐廳內用政策後，衍生街頭大量垃圾問題，食環署管工職系工會秘書劉偉德30日表示，限制措施生效後，衍生其他環境衞生問題。他指在街頭、公園、集中有工地的區域，出現大量垃圾，垃圾內容物主要是飯盒，更有人會將垃圾丟棄在街上，使得清潔工工作量增加，形容目前情況讓員工士氣低落。

中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌，及香港大學感染及傳染病中心總監何栢良均今日都對禁令建議稱，禁止堂食實施後的情況非常不理想，相關措施需修改。

許樹昌今早表示，禁止堂食實施後的情況非常不理想，見到市民外出用膳的相片感到「陰公（可憐）」，認為政府抗疫措施要作出微調；他續稱，戶外空氣雖然較流通，但夏季天氣炎熱，且戶外用餐沒有地方洗手，吃完後還是有感染其他傳染病的風險，加上政府開放19間社區會館或社區中心，讓民眾入內用餐，其實等同餐廳，因此建議港府重新開放中午餐廳用餐，但增加每桌上限2人的限制。

何栢良則指，餐廳禁令用意良好，原本自己都支持，但昨天不少工人的用餐情況慘不忍睹，自己都忍不住問「香港人做錯了嗎？」，認為港府要修改禁令細則。他建議可以恢復中午時段餐廳，但餐廳要再限制其他措施，每桌人數有下調及設置間隔板的必要，其中最重要是市民卸下口罩後避免對話。

(中時 )