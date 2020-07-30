去年謝忻、王瞳接連爆出不倫戀，重創形象，讓外界譁然，謝忻慢了阿翔好幾步，直到最近才逐漸復工，鬆口身旁有守護她的人，而王瞳則被艾成回收，轉身閃婚，成了蔡太太，「神明代言人」沈嶸則直言論「地表最強小三」封號，王瞳勝過謝忻，決定性關鍵是身邊必須得有很愛妳的人，而王瞳經濟狀況也比謝忻好。

王瞳與馬俊麟假戲真做，被正宮梁敏婷怒告侵害配偶權，如今官司還沒打完，王瞳卻找到後路，宣布跟不離不棄的男友艾成結為連理，沈嶸在YouTube頻道「東區嶸姐-沈嶸」最新影片中，表示這才是真愛，「光這點謝忻就慘輸，她到現在身邊還是沒有人」，對於王瞳爆出醜聞如今卻成了人妻還復出，沈嶸則說：「有實力的人不怕當小三，當小三也不會毀事業」，直呼穩固本業、夠有錢，小三即使被抓包仍能東山再起，反觀馬俊麟轉行教畫畫，沈嶸認為是他在圈內的實力不到位，在這次風波中，他才是最慘輸家。

至於當小三百分百遭到外界唾棄、批評，沈嶸卻認為平平都是小三，還是有程度差異，真正厲害的小三，有3個目的必須達成，那就是能夠懷孕生子、從男人身上挖到錢以及能被扶為正宮，這樣男人即使過世也能拿到遺產，「到死都有錢拿」，因此最好的方式，還是得被扶正。

【東區嶸姐】王瞳謝忻小三大PK！地表最強小三誰會出爐？｜沈嶸輕觀點

(中時新聞網)