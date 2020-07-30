市場調查機構Canalys公開研究數據顯示，華為在2020年第二季首次超車三星，成為全球智慧型手機銷售量冠軍。

研究報告指出，華為海外銷售因美國禁令而大受影響，因此主要的銷售量皆來自中國，因中國內部市場龐大，在當地的成功助力華為在全球市場佔據一席之地。

據統計，華為2020年第二季銷售了5,580萬隻智慧型手機，相較去年同期下降了5%，但其競爭對手三星電子則承受了30%的銷售量萎縮，僅銷售出5,370萬隻。

但分析師質疑這種狀況是否能成為常態，美國宣布華為禁令後大幅衝擊華為的海外市場，華為第二季銷售量的70%皆來自中國本土，國際銷售量相較去年數據大幅萎縮27%。

尤其歐洲一向被視為華為重要海外市場，但根據市場研究機構Counterpoint Research的調查數據，2020年第二季歐洲市場僅佔華為銷售量16%，大幅低於前一年的22%。

Canalys分析師Mo Jia指出，「華為如果要長期占據領導地位相當困難，他在關鍵地區的合作夥伴們，例如歐洲，對他的擔憂日漸增加，為了降低風險，華為的夥伴漸漸減少合作，且將眼光轉向其他廠商，僅依靠中國市場的強力發展並不足以支撐華為長期站在國際市場的頂端。」

(工商 )