富邦證自2018年6月於推出線上廣播「富邦說趨勢」，累積已有超過28萬人次收聽，顯示「富邦說趨勢」內容貼近市場趨勢，專業內容廣受投資人肯定與支持。今年「富邦說趨勢」首支線上影音節目，於8月5日YouTube富邦證券官方帳號首播，為投資人解析後疫情時代對台灣產業的影響與機會。

「富邦說趨勢」開播至今邀請多位產經專家來解析最新市場趨勢，節目主題涵蓋廣泛，從投資理財、生技產業、智慧製造、5G未來趨勢、電動智慧車及未來科技趨勢的新潮流等，新冠肺炎疫情對全球經濟影響更是今年以來備受投資人關注的議題。

富邦證秉持著不斷創新，提供更多元的管道，讓投資人可輕鬆掌握全球市場趨勢，即將於2020年8月推出第一支線上影音節目，讓「富邦說趨勢」不再只是用「聽」的，用「看」的也可以。讓投資人能隨時瞭解目前最新產業趨勢、精闢分析最夯議題。

「富邦說趨勢」於每月單週的星期三更新節目內容，投資人可線上收看、收聽獲取最新的產業趨勢及最夯的投資議題，不論是上下班通勤途中、跑步運動，隨時可以想聽就聽，想看就看，利用不到20分鐘，即可掌握最新全球市場趨勢。

新冠肺炎疫情不斷蔓延，在全球造成數十萬人喪生，導致全球的經濟重挫，全球企業營運模式與生活習慣都面臨調整與改變，加上美中對抗造成全球供應鏈的大調整，這次新冠肺炎疫情將對全球帶來一個和以往完全不同的發展格局。

不過，危機就是轉機，面對重大疫情，也催化許多新科技應用，尤其是雲端網路的快速發展，而帶動全球化供應鏈的商機，在富邦證券「富邦說趨勢」最新影音節目「疫後全球新局，台灣能所不能」單元，將由富邦投顧副總翁碔勝分析新冠疫情對產業造成的影響，與未來發展機會。

富邦證券為了提供客戶多元的收聽管道，除了透過富邦證券下單軟體e點通、e+收聽，還能由YouTube富邦證券官方帳號、富邦FUBON Line官方帳號、富邦證券m+、PODCAST影音平台及台灣大哥大 MyMusic線上音樂收聽，聽眾只要登入後搜尋「富邦說趨勢」就可以收聽更多精彩的節目內容，期待更多的投資人加入「富邦說趨勢」的行列 (https://soundcloud.com/xv95bqld6ble)，掌握新知最即時。

(工商 )