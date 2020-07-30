豐田（TOYOTA）汽車總代理和泰汽車（2207）發表豐田品牌進口運動皮卡Hilux新改款，外觀、配備全面升級，訂價145萬元，喊出年販2,500輛高目標，捍衛同級車銷售冠軍寶座。

和泰車表示，Hilux去年7月在台灣上市以來，即獲得熱愛皮卡車主的喜愛，2020年上半年銷售超過1,200輛，以同級車58％的高市占率，穩居台灣中型皮卡銷售冠軍。

和泰車指出，新改款的Hilux，是歷經全球各種地形與氣候的實測，並整合消費者的回饋後精粹而成的成果，新車於6月底開放預售以來，累積訂單超過300張，和泰車對銷售後市信心十足。

和泰車介紹，新Hilux車頭採用整合式進氣壩與水箱護罩設計，搭配大面積的暗銀色下護板，凸顯粗獷本質。車側部分，新改款將車門把手、後視鏡與車斗飾桿等處以消光黑塗裝，並搭配全新18吋曜黑鋁圈，追加皮卡車主熱愛的改裝品項－輪拱飾板。在後視造型上，升級LED雙C形光條式尾燈，提升夜間辨識度與科技質感。另外，盾形尾門把手造型搭配暗銀色後保桿，讓車尾增添不少粗獷本色。

新Hilux在動力部分，藉由加大渦輪以及引擎周邊相關機件，最大馬力提升至204匹，最大扭力提升至51.0公斤米，動力強勁充沛。越野性能則在原有的四驅系統上，加上可協助判讀車輛動向的前輪舵角監測系統以及提升脫困能力的Auto LSD自動限滑差速器模態，滿足越野玩家需求。

另外，新增的VFC可變流量控制動力方向盤，能依據行駛速度提供駕駛不同輔助力道，使全新Hilux在一般道路的操駕時方向盤更加就手好操控。搭配葉片彈簧襯套的強化，讓HILUX得以相當穩健的克服每個彎道。懸吊的部分採用全新Super Flex後葉片彈簧懸吊，透過葉片彈簧與減震筒的舒適化調校，阻尼回彈的力道最多可減少約50％，減輕彈跳的不適感，提供優良的行路質感。

在安全配備方面，全新Hilux不僅持續導入TSS主動式安全防護系統、七顆SRS氣囊及PVM環景影像輔助系統，更新增「DSC檔位誤入動力限制系統」、擴增束力限制預縮式安全帶至左右後座等30項的安全配備。

(工商 )