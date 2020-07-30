陳嫌等3位越南人，以逼簽對方簽下本票作為討債依據。（警方提供／陳世宗台中傳真）

陳嫌等3人，當同鄉無力支付時，即由台灣黑幫出面暴力討債。（警方提供／陳世宗台中傳真）

「越南人專門坑殺越南人！」越南籍36歲的陳姓男子等3人，與台灣黑幫相掛鉤專門放高利貸給同鄉，如果越南同鄉無力償還時，即由台灣黑幫暴力討債；刑事局偵六大隊第二隊日前破獲一起暴力討債案，循線破獲這起「案外案」。發現陳嫌等3人，三年多來坑殺同鄉高達數百萬元，全案警方依重利及恐嚇取財等罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

警方指出，日前偵辦何姓男子組織犯罪案期間，另案發現越南籍的陳姓、沈姓及武姓等3人，趁同鄉越南人來台打工急迫、難以求助時，借貸現金給同鄉；當同鄉無力支付時，則以逼簽本票及委託黑幫出面恐嚇等手段暴力討債。警方會同苗栗縣警察局竹南分局、嘉義縣警察局刑事警察大隊及法務部調查局嘉義縣調查站等單位，共組專案小組偵辦。

警方調查發現，36歲的陳嫌借貸80萬元給同鄉的越南人，對方光付利息就超過200萬元；被害人向43歲的沈嫌借貸300多萬元，陸續償還支付500多萬元的利息；向40歲的武嫌借貸約50萬元，光利息就支付70多萬元。案經專案小組蒐證後，全案於日前依涉嫌重利及恐嚇取財等罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

警方特呼籲民眾，可善用政府各類紓困措施，切勿因經濟需求就找高利貸業者借款，更不要輕信來路不明的網路融資廣告；將存摺、提款卡或個人資料質押或交給陌生人，不但欠下高額鉅款，使自身陷入債台高築的窘境及暴力討債的威脅，亦可能淪為詐騙集團人頭而吃上官司。

(中時 )