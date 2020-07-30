台北西區新開一家「跨界跨得很兇」的泰式Bistro，鑑於南洋料理在國內已蔚為一股「新食力」，天成飯店集團旗下台北花園大酒店趁著防疫期間強化硬體設施，並將館內原〈六國酒吧〉改裝為泰式餐酒館，名為〈花園thai thai〉的全新泰式Bistro並自本周起開始營運，是後疫情時代台北西區飯店最新開出的餐廳。
挾集團設計團隊優勢，〈花園thai thai〉以原木、植物牆和吊扇等元素，舖陳出南洋島嶼度假情境氛圍，除請到泰籍女主廚掌杓，並搶搭流行食尚列車，由飯店烘焙團隊研發出〈大吉大利生吐〉，與泰式特色菜餚一起舖陳菜單，早餐、午餐、下午茶、晚餐及宵夜的全時時段營運模式，亦創餐酒館市場先例。
標榜無添加、純天然的〈生吐司〉，近來經商業包裝炒作與日系品牌強勢搶灘下，在餐飲市場以「潮食」之姿受到飲食男女爭逐。掌握「食代脈動」的台北花園大酒店決定搶進，由〈花比烘焙房〉主廚陳中平研發製作〈大吉大利生吐司〉，除在麵包房外賣，也列入〈花園 thai thai〉菜單讓消費者享用。
台北花園酒店〈大吉大利生吐司〉標榜是選用有「流淚麵粉」之稱的日本凱薩琳麵粉製作，麵粉粉質柔軟、細緻，並散發天然麥香，主廚在麵粉中快速沖入熱水混合成鬆軟湯種，使之保有濕潤度與延展性。更特別的是，製作生吐司的麵團中除了加了湯種酵母和白糖外，並又加了稀飯。稀飯？主廚說，如一來可增加吐司的黏稠度與保濕性，吃起來口感更柔軟。
除了時下流行的厚切，再搭配不同果醬外，在〈花園thai thai〉餐酒館的客人，也可以點用菜單上的咖哩菜餚，以生吐司取代米飯搭配享用。此外，廚藝團隊並利用生吐司研發設計了一創意菜式〈咖哩官財板〉。
〈咖哩官財板〉堪稱是一道「聯合國麵包菜餚」，它結合了台式道地小吃官財板、泰式咖哩、日式生吐司，並以類似美國舊金山著名港口美食〈巧達蛤蜊湯〉的呈現形式，將生吐司磚挖空後，放人油鍋中炸至金黃色，然後當成容器盛裝〈泰式雞肉黃咖哩、〈南方叢林綠咖哩〉、〈印度扁豆咖哩〉或〈泰式鮮蝦綠咖哩〉，以及〈印尼巴東牛咖哩〉等不同的咖哩 菜餚，吃食時可先吃咖哩，最後再撕下吸飽了咖哩湯汁的生吐司，「一菜二吃」、增加了食趣。
瞄準年世代與家庭客層，〈花園thai thai〉的泰菜都是國人熟知的泰國下飯菜，且訂價也走親民路線，〈泰式青木瓜沙拉〉與〈蝦醬四季豆〉都是 180元＋10％，〈 羅勒打拋雞〉與〈冬蔭功海鮮湯 〉都是 280元＋10％，〈泰式檸檬魚〉與〈 泰式蝦餅〉則是 380元＋10％。而以各式咖哩菜餚為主的套餐則自380元＋10％起，點用咖哩菜餚可可選壽司米飯或生吐司搭配，隨餐並附前菜、主廚湯品、手工蛋糕，以及200元內飲料。
〈花園thai thai〉飲料也花了一番心思設計，〈古暹羅鴛鴦咖啡〉是在泰式咖啡中融入擁有獨特香氣的班蘭香茅茶及糖水，透過搖盪碰撞均勻混合，香氣襲人。〈泰式奶蓋鹽之花 〉則將泰式奶茶融入台式奶蓋並加入海鹽提味，成就出鹹香濃郁奶蓋。〈泰式香茅班蘭葉茶〉是鮮綠班蘭葉及馨香香茅一同熬煮成香茅班蘭茶，冰鎮加入檸檬汁，入口清香並有草本尾韻。
(工商 )
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