在〈花園 thai thai〉享用〈果醬生吐司〉組合，會提供3種不同口味手作果醬讓食客搭配。（圖／姚舜）

〈花園 thai thai〉菜單上的〈咖哩官財板〉，是一台、日與泰味的創意玩味組合美食，也類似「麵包餐」。（圖／姚舜）

在〈花園 thai thai〉喝新鮮椰子汁，餐廳會另外提供蜂蜜讓客人增益香氣與甜度。（圖／姚舜）

在〈花園 thai thai〉可以點一杯用斑蘭葉和香茅葉、檸檬汁調製的飲料，消暑去熱。（圖／姚舜）

台北西區新開一家「跨界跨得很兇」的泰式Bistro，鑑於南洋料理在國內已蔚為一股「新食力」，天成飯店集團旗下台北花園大酒店趁著防疫期間強化硬體設施，並將館內原〈六國酒吧〉改裝為泰式餐酒館，名為〈花園thai thai〉的全新泰式Bistro並自本周起開始營運，是後疫情時代台北西區飯店最新開出的餐廳。

挾集團設計團隊優勢，〈花園thai thai〉以原木、植物牆和吊扇等元素，舖陳出南洋島嶼度假情境氛圍，除請到泰籍女主廚掌杓，並搶搭流行食尚列車，由飯店烘焙團隊研發出〈大吉大利生吐〉，與泰式特色菜餚一起舖陳菜單，早餐、午餐、下午茶、晚餐及宵夜的全時時段營運模式，亦創餐酒館市場先例。

標榜無添加、純天然的〈生吐司〉，近來經商業包裝炒作與日系品牌強勢搶灘下，在餐飲市場以「潮食」之姿受到飲食男女爭逐。掌握「食代脈動」的台北花園大酒店決定搶進，由〈花比烘焙房〉主廚陳中平研發製作〈大吉大利生吐司〉，除在麵包房外賣，也列入〈花園 thai thai〉菜單讓消費者享用。

〈泰式蝦餅〉是泰菜餐廳必點菜式，在〈花園 thai thai〉菜單自然不缺席。

〈花園 thai thai〉的〈泰式蝦餅〉，主要是用草蝦蝦仁剁成泥狀後加入花枝漿，再重覆性的摔打，炸出後口感厚實彈Q。（圖／姚舜）

〈花園 thai thai〉的〈冬蔭功海鮮湯 〉，香氣濃烈、微辣帶酸。（圖／姚舜）

〈花園 thai thai〉的〈青木瓜沙拉〉，是用青木瓜絲、番茄、長江豆組合並加了泰式酸辣醬汁拌製，開胃爽口。（圖／姚舜）

〈泰式檸檬魚 〉是將鱸魚蒸好後，淋上用檸檬汁、魚露、砂糖、蒜、羅旺子製成特製醬汁，最後放上薑絲、香菜、辣椒絲，羅旺子呈盤，吃食時可再擠一點檸檬汁更加開胃。（圖／姚舜）

台北花園酒店〈大吉大利生吐司〉標榜是選用有「流淚麵粉」之稱的日本凱薩琳麵粉製作，麵粉粉質柔軟、細緻，並散發天然麥香，主廚在麵粉中快速沖入熱水混合成鬆軟湯種，使之保有濕潤度與延展性。更特別的是，製作生吐司的麵團中除了加了湯種酵母和白糖外，並又加了稀飯。稀飯？主廚說，如一來可增加吐司的黏稠度與保濕性，吃起來口感更柔軟。

除了時下流行的厚切，再搭配不同果醬外，在〈花園thai thai〉餐酒館的客人，也可以點用菜單上的咖哩菜餚，以生吐司取代米飯搭配享用。此外，廚藝團隊並利用生吐司研發設計了一創意菜式〈咖哩官財板〉。

在〈花園 thai thai〉可享用以「定食」型式呈現的泰式套餐，內容有泰式涼拌小菜、咖哩、湯、白飯／生吐司、泰式甜點。（圖／姚舜）

〈花園 thai thai〉的〈酸辣椰子雞湯〉，在辛香料的助攻下，喝來開胃。（圖／姚舜）

〈花園 thai thai〉的〈泰式雞肉黃咖哩〉，熬煮時刻意加了較多棕櫚糖，所以甜味特別明顯。（圖／姚舜）

甜糯米糕、新鮮芒果加小蛋糕，〈花園 thai thai〉的泰式甜品組合很誘人。（圖／姚舜）

台北花園大酒店新開泰式餐酒館〈花園 thai thai〉，裝潢設計融入南洋風，置身其中用餐很輕鬆寫意。（ 圖／姚舜）

〈咖哩官財板〉堪稱是一道「聯合國麵包菜餚」，它結合了台式道地小吃官財板、泰式咖哩、日式生吐司，並以類似美國舊金山著名港口美食〈巧達蛤蜊湯〉的呈現形式，將生吐司磚挖空後，放人油鍋中炸至金黃色，然後當成容器盛裝〈泰式雞肉黃咖哩、〈南方叢林綠咖哩〉、〈印度扁豆咖哩〉或〈泰式鮮蝦綠咖哩〉，以及〈印尼巴東牛咖哩〉等不同的咖哩 菜餚，吃食時可先吃咖哩，最後再撕下吸飽了咖哩湯汁的生吐司，「一菜二吃」、增加了食趣。

瞄準年世代與家庭客層，〈花園thai thai〉的泰菜都是國人熟知的泰國下飯菜，且訂價也走親民路線，〈泰式青木瓜沙拉〉與〈蝦醬四季豆〉都是 180元＋10％，〈 羅勒打拋雞〉與〈冬蔭功海鮮湯 〉都是 280元＋10％，〈泰式檸檬魚〉與〈 泰式蝦餅〉則是 380元＋10％。而以各式咖哩菜餚為主的套餐則自380元＋10％起，點用咖哩菜餚可可選壽司米飯或生吐司搭配，隨餐並附前菜、主廚湯品、手工蛋糕，以及200元內飲料。

〈花園thai thai〉飲料也花了一番心思設計，〈古暹羅鴛鴦咖啡〉是在泰式咖啡中融入擁有獨特香氣的班蘭香茅茶及糖水，透過搖盪碰撞均勻混合，香氣襲人。〈泰式奶蓋鹽之花 〉則將泰式奶茶融入台式奶蓋並加入海鹽提味，成就出鹹香濃郁奶蓋。〈泰式香茅班蘭葉茶〉是鮮綠班蘭葉及馨香香茅一同熬煮成香茅班蘭茶，冰鎮加入檸檬汁，入口清香並有草本尾韻。

〈花園 thai thai〉餐酒館內有整面植裁牆，是網紅網美拍照打卡的好背景。（圖／姚舜）

窗簾上投射的天光樹影，這樣的美景天天在〈花園 thai thai〉餐酒館演出。（圖／姚舜）

〈花園 thai thai〉有一類以Lounge的沙發區，適合一團體在此用餐。（圖／姚舜）

〈花園 thai thai〉 的咖啡是以 「1＋1」型式呈現，客人可以兼享純萃的濃縮咖啡與加了奶的卡布奇諾。（圖／姚舜）

〈花園 thai thai〉的泰籍女廚Pratchayaporn Wangpratchayanont，曾在泰國與馬來西亞的大飯店歷練。（圖／姚舜）

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